Удивительное открытие: могут ли кошки различать, к кому обращается человек

Вы когда-нибудь задумывались, могут ли кошки распознавать голоса своих хозяев? Оказывается, эти пушистые создания способны различать, к кому именно обращается человек, даже если его голос изменяется.

Открытие ученых

Исследование, проведенное учеными из Парижа и Токио, пролило свет на эту интересную тему. В экспериментах участвовали 16 кошек во Франции и 20 в Японии. Животным проигрывали аудиозаписи голосов их владельцев и незнакомцев, которые обращались как к людям, так и к самим кошкам. Результаты показали, что кошки проявляют заметную активность, когда слышат знакомый голос.

Ученые внимательно наблюдали за реакцией кошек на записи. Они фиксировали движения ушей, хвоста, а также изменения в зрачках. Интересно, что более половины кошек не реагировали на свои имена, если их произносил незнакомец. Однако, как только звучал голос владельца, их поведение резко менялось: уши поворачивались в сторону источника звука, зрачки расширялись, и питомцы начинали беспокойно передвигаться по комнате.

Уникальная связь с хозяевами

Эти наблюдения подтверждают, что кошки имеют прочную связь с нами и способны различать наш голос среди множества других. Они понимают, когда мы обращаемся к ним, а когда говорим с другими людьми или питомцами. Это открытие подчеркивает уникальность наших отношений с этими удивительными существами.

Таким образом, кошки не только умеют различать голоса, но и понимают, когда к ним обращаются. Это делает нашу связь с ними еще более особенной.