Попса убивает талант: Фадеев обрушился на случайных звёзд в креслах наставников
Российский композитор и продюсер Максим Фадеев поделился своим мнением о возможном возвращении в жюри телепроекта "Голос. Дети". В интервью он отметил, что участие в шоу стало для него не просто телевизионным опытом, а настоящей школой педагогики и творчества. Однако у возвращения есть важное условие: рядом с ним должны сидеть не случайные артисты, а специалисты с опытом и знаниями.
"Важно, кто будет сидеть рядом. Это должны быть авторитетные люди с репутацией и образованием, а не случайные популярные артисты", — сказал композитор Максим Фадеев.
Чем для Фадеева стало участие в "Голос. Дети"
Фадеев вспоминал, что за два сезона его подопечные становились победителями. Он не ограничивался наставничеством в эфире: выпускал с юными исполнителями песни, снимал клипы, организовывал концерты. Именно поэтому проект оказался для него таким ценным — он позволил вырастить настоящих артистов.
Продюсер подчеркнул, что работа с детьми требует особого подхода. Важно, чтобы наставники понимали не только музыку, но и основы педагогики, ведь речь идёт о формировании юных характеров.
"Опасно допускать к детям человека, у которого нет педагогического образования", — отметил композитор Максим Фадеев.
Сравнение наставников проекта
"Голос. Дети" за десять сезонов видел самых разных звездных тренеров.
|Наставник
|Сильные стороны
|Особенности участия
|Дима Билан
|Харизма, сцена, опыт Евровидения
|Яркий лидер, мотиватор
|Пелагея
|Вокальная школа, фолк
|Ставка на эмоциональность
|Леонид Агутин
|Музыкальная глубина
|Умение раскрывать индивидуальность
|Полина Гагарина
|Современный поп-репертуар
|Акцент на модных жанрах
|Баста
|Хип-хоп и урбан-культура
|Новые форматы исполнения
|Егор Крид
|Молодёжная аудитория
|Связь с актуальными трендами
|Максим Фадеев
|Композитор, продюсер, педагог
|Работа "от А до Я" после шоу
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбор слишком сложной песни.
→ Последствие: ребёнок теряется на сцене.
→ Альтернатива: репертуар под возраст и диапазон.
-
Ошибка: отсутствие регулярных репетиций.
→ Последствие: голосовые сбои, неуверенность.
→ Альтернатива: занятия минимум 2-3 раза в неделю.
-
Ошибка: ставка только на внешность и костюм.
→ Последствие: эффектный образ, но слабое пение.
→ Альтернатива: баланс между визуальной подачей и вокалом.
А что если…
А что если бы проект полностью изменил формат и в жюри сидели не артисты, а исключительно педагоги и композиторы? Такой вариант сделал бы шоу более образовательным, но, возможно, потерял бы часть зрелищности.
FAQ
Как выбрать песню для кастинга?
Лучше брать композицию, которая отражает личность ребёнка, а не просто хит ради популярности.
Сколько стоит подготовка к шоу?
В среднем занятия с педагогом, костюмы и запись песен могут обойтись в 50-150 тысяч рублей за сезон.
Что лучше: сольные проекты или участие в шоу?
Для старта массовая программа вроде "Голос. Дети" даёт мощный толчок. Но сольный путь подходит тем, кто уже имеет готовый материал.
Мифы и правда
-
Миф: участие в шоу гарантирует карьеру.
Правда: только небольшая часть участников закрепляется в индустрии.
-
Миф: наставники всё делают за детей.
Правда: тренеры дают советы, но результат зависит от труда самого ребёнка и его семьи.
-
Миф: главное — выиграть.
Правда: даже финалисты, не ставшие первыми, получают ценнейший опыт и связи.
3 интересных факта
- Первый сезон "Голос. Дети" вышел в 2014 году.
- Самым юным участникам всего 6 лет.
- В шоу участвовали дети из разных стран, не только из России.
