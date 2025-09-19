Попса убивает талант: Фадеев обрушился на случайных звёзд в креслах наставников

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев поделился своим мнением о возможном возвращении в жюри телепроекта "Голос. Дети". В интервью он отметил, что участие в шоу стало для него не просто телевизионным опытом, а настоящей школой педагогики и творчества. Однако у возвращения есть важное условие: рядом с ним должны сидеть не случайные артисты, а специалисты с опытом и знаниями.

"Важно, кто будет сидеть рядом. Это должны быть авторитетные люди с репутацией и образованием, а не случайные популярные артисты", — сказал композитор Максим Фадеев.

Чем для Фадеева стало участие в "Голос. Дети"

Фадеев вспоминал, что за два сезона его подопечные становились победителями. Он не ограничивался наставничеством в эфире: выпускал с юными исполнителями песни, снимал клипы, организовывал концерты. Именно поэтому проект оказался для него таким ценным — он позволил вырастить настоящих артистов.

Продюсер подчеркнул, что работа с детьми требует особого подхода. Важно, чтобы наставники понимали не только музыку, но и основы педагогики, ведь речь идёт о формировании юных характеров.

"Опасно допускать к детям человека, у которого нет педагогического образования", — отметил композитор Максим Фадеев.

Сравнение наставников проекта

"Голос. Дети" за десять сезонов видел самых разных звездных тренеров.

Наставник Сильные стороны Особенности участия Дима Билан Харизма, сцена, опыт Евровидения Яркий лидер, мотиватор Пелагея Вокальная школа, фолк Ставка на эмоциональность Леонид Агутин Музыкальная глубина Умение раскрывать индивидуальность Полина Гагарина Современный поп-репертуар Акцент на модных жанрах Баста Хип-хоп и урбан-культура Новые форматы исполнения Егор Крид Молодёжная аудитория Связь с актуальными трендами Максим Фадеев Композитор, продюсер, педагог Работа "от А до Я" после шоу

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор слишком сложной песни.

→ Последствие: ребёнок теряется на сцене.

→ Альтернатива: репертуар под возраст и диапазон.

Ошибка: отсутствие регулярных репетиций.

→ Последствие: голосовые сбои, неуверенность.

→ Альтернатива: занятия минимум 2-3 раза в неделю.

Ошибка: ставка только на внешность и костюм.

→ Последствие: эффектный образ, но слабое пение.

→ Альтернатива: баланс между визуальной подачей и вокалом.

А что если…

А что если бы проект полностью изменил формат и в жюри сидели не артисты, а исключительно педагоги и композиторы? Такой вариант сделал бы шоу более образовательным, но, возможно, потерял бы часть зрелищности.

FAQ

Как выбрать песню для кастинга?

Лучше брать композицию, которая отражает личность ребёнка, а не просто хит ради популярности.

Сколько стоит подготовка к шоу?

В среднем занятия с педагогом, костюмы и запись песен могут обойтись в 50-150 тысяч рублей за сезон.

Что лучше: сольные проекты или участие в шоу?

Для старта массовая программа вроде "Голос. Дети" даёт мощный толчок. Но сольный путь подходит тем, кто уже имеет готовый материал.

Мифы и правда

Миф: участие в шоу гарантирует карьеру.

Правда: только небольшая часть участников закрепляется в индустрии.

Миф: наставники всё делают за детей.

Правда: тренеры дают советы, но результат зависит от труда самого ребёнка и его семьи.

Миф: главное — выиграть.

Правда: даже финалисты, не ставшие первыми, получают ценнейший опыт и связи.

3 интересных факта