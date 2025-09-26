Ты говоришь — они зарабатывают: как Neon Mobile превращает звонки в бизнес на ИИ

Приложение Neon Mobile, которое занимает второе место по популярности среди бесплатных утилит в американском App Store, обещает пользователям до 30 долларов в день за продажу их данных компаниям, работающим с искусственным интеллектом.

Разработчики позиционируют Neon как инструмент для заработка: пользователь может получить "сотни или даже тысячи долларов в год" за предоставление доступа к аудиозаписям своих звонков.

Как работает Neon Mobile

Neon записывает входящие и исходящие звонки. При этом компания заявляет, что запись ведётся только с одного абонента, если оба собеседника не используют приложение. Сервис платит по 30 центов за минуту разговора, максимум — 30 долларов в сутки. Дополнительно действует система вознаграждений за приглашения новых пользователей.

В условиях обслуживания указано, что данные продаются "компаниям, работающим в сфере ИИ" для "разработки, обучения и тестирования моделей машинного обучения".

Однако лицензия на использование информации даёт Neon гораздо больше возможностей. В правилах прописано, что компания получает "всемирное, исключительное, безотзывное и передаваемое право" использовать записи для хранения, передачи, изменения, публичного показа, создания производных работ и распространения в любых медиаформатах.

Опасности и риски

"Как только ваш голос попадает туда, его можно использовать для мошенничества. Теперь у этой компании есть ваш номер телефона и записи голоса, которых достаточно для создания дипфейка и всевозможных атак", — отметил юрист по кибербезопасности Питер Джексон из Greenberg Glusker.

Таким образом, монетизация звонков может обернуться серьёзными рисками — от утечки персональных данных до их использования в преступных целях.

Альтернативные подходы к монетизации данных

Параллельно власти Бразилии тестируют программу, которая позволит гражданам управлять своим цифровым следом и получать доход от его использования. Проект курирует государственная компания Dataprev совместно с калифорнийской DrumWave.

В рамках инициативы создаётся "счёт сбережений данных", который позволяет конвертировать личную информацию в экономические активы. При этом подчёркивается, что передача данных будет происходить только осознанно и с разрешения владельца. Это первая подобная государственная программа в мире.

Сравнение подходов

Параметр Neon Mobile Программа Бразилии Модель Запись звонков и продажа аудио Управление цифровым следом Оплата До $30 в день Долгосрочная монетизация данных Риски Утечка голоса, дипфейки, мошенничество Контролируемая передача, регулирование Контроль пользователя Минимальный Максимальный, с осознанным согласием Юридическая база Пользовательское соглашение компании Государственная инициатива

Советы шаг за шагом

Перед установкой подобных приложений внимательно изучайте условия обслуживания. Никогда не предоставляйте сервисам, связанным с ИИ, полный доступ к голосовым данным без гарантированной защиты. Используйте отдельные номера для экспериментов с подобными программами. Следите за законодательством: в разных странах могут быть разные правила в отношении продажи персональных данных. Рассмотрите более безопасные модели монетизации данных, такие как инициативы на государственном уровне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Установка приложения без чтения условий → передача прав на все записи → использовать только проверенные сервисы.

Хранение звонков на устройствах без защиты → риск взлома → применять шифрование и резервные копии.

Доверие к обещаниям быстрого заработка → потеря персональных данных → выбирать долгосрочные проекты с юридической защитой.

А что если…

Если популярность Neon вырастет, может появиться волна мошенничеств с использованием дипфейков голосов.

Если государственные программы, как в Бразилии, получат развитие, пользователи смогут контролировать свои данные и получать доход без риска.

Если регулирование станет строже, компании, подобные Neon, могут столкнуться с запретами или штрафами.

Плюсы и минусы Neon Mobile

Плюсы Минусы Возможность быстрого заработка Риск кражи данных и голосовых записей Простая модель монетизации Практически безграничная лицензия на использование данных Высокая популярность в App Store Возможность создания дипфейков и мошенничества Дополнительные бонусы за приглашения Отсутствие контроля у пользователя

FAQ

Сколько можно заработать в Neon Mobile?

До $30 в день, по 30 центов за минуту записи.

Какие данные использует приложение?

Аудиозаписи входящих и исходящих звонков.

Опасно ли это?

Да, голосовые данные могут быть использованы для дипфейков и мошенничества.

Есть ли аналоги с безопасной моделью?

Да, например, бразильский проект Dataprev с DrumWave, где пользователь сохраняет контроль над данными.

Кому принадлежат записи звонков?

Согласно условиям Neon — компании, которая получает широкую лицензию на их использование.

Мифы и правда

Миф: приложение просто делится прибылью за рекламу.

Правда: доход идёт от продажи ваших звонков компаниям, работающим с ИИ.

Миф: Neon хранит данные только для статистики.

Правда: лицензия позволяет использовать их в любых форматах, включая создание производных работ.

Миф: риски минимальны, ведь данные обезличены.

Правда: записи содержат голос и номер телефона — этого достаточно для мошенничества.

Три интересных факта

Neon Mobile уже поднялось на второе место в американском App Store.

Бразильская программа Dataprev — первая государственная инициатива по монетизации цифрового следа.

В условиях Neon указано право создавать производные работы из пользовательских записей — фактически, использовать их как угодно.

Исторический контекст