Ты говоришь — они зарабатывают: как Neon Mobile превращает звонки в бизнес на ИИ
Приложение Neon Mobile, которое занимает второе место по популярности среди бесплатных утилит в американском App Store, обещает пользователям до 30 долларов в день за продажу их данных компаниям, работающим с искусственным интеллектом.
Разработчики позиционируют Neon как инструмент для заработка: пользователь может получить "сотни или даже тысячи долларов в год" за предоставление доступа к аудиозаписям своих звонков.
Как работает Neon Mobile
Neon записывает входящие и исходящие звонки. При этом компания заявляет, что запись ведётся только с одного абонента, если оба собеседника не используют приложение. Сервис платит по 30 центов за минуту разговора, максимум — 30 долларов в сутки. Дополнительно действует система вознаграждений за приглашения новых пользователей.
В условиях обслуживания указано, что данные продаются "компаниям, работающим в сфере ИИ" для "разработки, обучения и тестирования моделей машинного обучения".
Однако лицензия на использование информации даёт Neon гораздо больше возможностей. В правилах прописано, что компания получает "всемирное, исключительное, безотзывное и передаваемое право" использовать записи для хранения, передачи, изменения, публичного показа, создания производных работ и распространения в любых медиаформатах.
Опасности и риски
"Как только ваш голос попадает туда, его можно использовать для мошенничества. Теперь у этой компании есть ваш номер телефона и записи голоса, которых достаточно для создания дипфейка и всевозможных атак", — отметил юрист по кибербезопасности Питер Джексон из Greenberg Glusker.
Таким образом, монетизация звонков может обернуться серьёзными рисками — от утечки персональных данных до их использования в преступных целях.
Альтернативные подходы к монетизации данных
Параллельно власти Бразилии тестируют программу, которая позволит гражданам управлять своим цифровым следом и получать доход от его использования. Проект курирует государственная компания Dataprev совместно с калифорнийской DrumWave.
В рамках инициативы создаётся "счёт сбережений данных", который позволяет конвертировать личную информацию в экономические активы. При этом подчёркивается, что передача данных будет происходить только осознанно и с разрешения владельца. Это первая подобная государственная программа в мире.
Сравнение подходов
|Параметр
|Neon Mobile
|Программа Бразилии
|Модель
|Запись звонков и продажа аудио
|Управление цифровым следом
|Оплата
|До $30 в день
|Долгосрочная монетизация данных
|Риски
|Утечка голоса, дипфейки, мошенничество
|Контролируемая передача, регулирование
|Контроль пользователя
|Минимальный
|Максимальный, с осознанным согласием
|Юридическая база
|Пользовательское соглашение компании
|Государственная инициатива
Советы шаг за шагом
-
Перед установкой подобных приложений внимательно изучайте условия обслуживания.
-
Никогда не предоставляйте сервисам, связанным с ИИ, полный доступ к голосовым данным без гарантированной защиты.
-
Используйте отдельные номера для экспериментов с подобными программами.
-
Следите за законодательством: в разных странах могут быть разные правила в отношении продажи персональных данных.
-
Рассмотрите более безопасные модели монетизации данных, такие как инициативы на государственном уровне.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Установка приложения без чтения условий → передача прав на все записи → использовать только проверенные сервисы.
-
Хранение звонков на устройствах без защиты → риск взлома → применять шифрование и резервные копии.
-
Доверие к обещаниям быстрого заработка → потеря персональных данных → выбирать долгосрочные проекты с юридической защитой.
А что если…
-
Если популярность Neon вырастет, может появиться волна мошенничеств с использованием дипфейков голосов.
-
Если государственные программы, как в Бразилии, получат развитие, пользователи смогут контролировать свои данные и получать доход без риска.
-
Если регулирование станет строже, компании, подобные Neon, могут столкнуться с запретами или штрафами.
Плюсы и минусы Neon Mobile
|Плюсы
|Минусы
|Возможность быстрого заработка
|Риск кражи данных и голосовых записей
|Простая модель монетизации
|Практически безграничная лицензия на использование данных
|Высокая популярность в App Store
|Возможность создания дипфейков и мошенничества
|Дополнительные бонусы за приглашения
|Отсутствие контроля у пользователя
FAQ
Сколько можно заработать в Neon Mobile?
До $30 в день, по 30 центов за минуту записи.
Какие данные использует приложение?
Аудиозаписи входящих и исходящих звонков.
Опасно ли это?
Да, голосовые данные могут быть использованы для дипфейков и мошенничества.
Есть ли аналоги с безопасной моделью?
Да, например, бразильский проект Dataprev с DrumWave, где пользователь сохраняет контроль над данными.
Кому принадлежат записи звонков?
Согласно условиям Neon — компании, которая получает широкую лицензию на их использование.
Мифы и правда
-
Миф: приложение просто делится прибылью за рекламу.
Правда: доход идёт от продажи ваших звонков компаниям, работающим с ИИ.
-
Миф: Neon хранит данные только для статистики.
Правда: лицензия позволяет использовать их в любых форматах, включая создание производных работ.
-
Миф: риски минимальны, ведь данные обезличены.
Правда: записи содержат голос и номер телефона — этого достаточно для мошенничества.
Три интересных факта
-
Neon Mobile уже поднялось на второе место в американском App Store.
-
Бразильская программа Dataprev — первая государственная инициатива по монетизации цифрового следа.
-
В условиях Neon указано право создавать производные работы из пользовательских записей — фактически, использовать их как угодно.
Исторический контекст
-
2010-е годы: рост интереса к продаже персональных данных.
-
2020-2023: первые стартапы, предлагающие монетизацию цифрового следа.
-
2025: Neon Mobile становится хитом в App Store; Бразилия запускает пилотную программу "счёта сбережений данных".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru