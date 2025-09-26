Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Голос летом
Голос летом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:18

Ты говоришь — они зарабатывают: как Neon Mobile превращает звонки в бизнес на ИИ

Приложение Neon Mobile платит до $30 в день за продажу голосовых данных

Приложение Neon Mobile, которое занимает второе место по популярности среди бесплатных утилит в американском App Store, обещает пользователям до 30 долларов в день за продажу их данных компаниям, работающим с искусственным интеллектом.

Разработчики позиционируют Neon как инструмент для заработка: пользователь может получить "сотни или даже тысячи долларов в год" за предоставление доступа к аудиозаписям своих звонков.

Как работает Neon Mobile

Neon записывает входящие и исходящие звонки. При этом компания заявляет, что запись ведётся только с одного абонента, если оба собеседника не используют приложение. Сервис платит по 30 центов за минуту разговора, максимум — 30 долларов в сутки. Дополнительно действует система вознаграждений за приглашения новых пользователей.

В условиях обслуживания указано, что данные продаются "компаниям, работающим в сфере ИИ" для "разработки, обучения и тестирования моделей машинного обучения".

Однако лицензия на использование информации даёт Neon гораздо больше возможностей. В правилах прописано, что компания получает "всемирное, исключительное, безотзывное и передаваемое право" использовать записи для хранения, передачи, изменения, публичного показа, создания производных работ и распространения в любых медиаформатах.

Опасности и риски

"Как только ваш голос попадает туда, его можно использовать для мошенничества. Теперь у этой компании есть ваш номер телефона и записи голоса, которых достаточно для создания дипфейка и всевозможных атак", — отметил юрист по кибербезопасности Питер Джексон из Greenberg Glusker.

Таким образом, монетизация звонков может обернуться серьёзными рисками — от утечки персональных данных до их использования в преступных целях.

Альтернативные подходы к монетизации данных

Параллельно власти Бразилии тестируют программу, которая позволит гражданам управлять своим цифровым следом и получать доход от его использования. Проект курирует государственная компания Dataprev совместно с калифорнийской DrumWave.

В рамках инициативы создаётся "счёт сбережений данных", который позволяет конвертировать личную информацию в экономические активы. При этом подчёркивается, что передача данных будет происходить только осознанно и с разрешения владельца. Это первая подобная государственная программа в мире.

Сравнение подходов

Параметр Neon Mobile Программа Бразилии
Модель Запись звонков и продажа аудио Управление цифровым следом
Оплата До $30 в день Долгосрочная монетизация данных
Риски Утечка голоса, дипфейки, мошенничество Контролируемая передача, регулирование
Контроль пользователя Минимальный Максимальный, с осознанным согласием
Юридическая база Пользовательское соглашение компании Государственная инициатива

Советы шаг за шагом

  1. Перед установкой подобных приложений внимательно изучайте условия обслуживания.

  2. Никогда не предоставляйте сервисам, связанным с ИИ, полный доступ к голосовым данным без гарантированной защиты.

  3. Используйте отдельные номера для экспериментов с подобными программами.

  4. Следите за законодательством: в разных странах могут быть разные правила в отношении продажи персональных данных.

  5. Рассмотрите более безопасные модели монетизации данных, такие как инициативы на государственном уровне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Установка приложения без чтения условий → передача прав на все записи → использовать только проверенные сервисы.

  • Хранение звонков на устройствах без защиты → риск взлома → применять шифрование и резервные копии.

  • Доверие к обещаниям быстрого заработка → потеря персональных данных → выбирать долгосрочные проекты с юридической защитой.

А что если…

  • Если популярность Neon вырастет, может появиться волна мошенничеств с использованием дипфейков голосов.

  • Если государственные программы, как в Бразилии, получат развитие, пользователи смогут контролировать свои данные и получать доход без риска.

  • Если регулирование станет строже, компании, подобные Neon, могут столкнуться с запретами или штрафами.

Плюсы и минусы Neon Mobile

Плюсы Минусы
Возможность быстрого заработка Риск кражи данных и голосовых записей
Простая модель монетизации Практически безграничная лицензия на использование данных
Высокая популярность в App Store Возможность создания дипфейков и мошенничества
Дополнительные бонусы за приглашения Отсутствие контроля у пользователя

FAQ

Сколько можно заработать в Neon Mobile?
До $30 в день, по 30 центов за минуту записи.

Какие данные использует приложение?
Аудиозаписи входящих и исходящих звонков.

Опасно ли это?
Да, голосовые данные могут быть использованы для дипфейков и мошенничества.

Есть ли аналоги с безопасной моделью?
Да, например, бразильский проект Dataprev с DrumWave, где пользователь сохраняет контроль над данными.

Кому принадлежат записи звонков?
Согласно условиям Neon — компании, которая получает широкую лицензию на их использование.

Мифы и правда

  • Миф: приложение просто делится прибылью за рекламу.
    Правда: доход идёт от продажи ваших звонков компаниям, работающим с ИИ.

  • Миф: Neon хранит данные только для статистики.
    Правда: лицензия позволяет использовать их в любых форматах, включая создание производных работ.

  • Миф: риски минимальны, ведь данные обезличены.
    Правда: записи содержат голос и номер телефона — этого достаточно для мошенничества.

Три интересных факта

  • Neon Mobile уже поднялось на второе место в американском App Store.

  • Бразильская программа Dataprev — первая государственная инициатива по монетизации цифрового следа.

  • В условиях Neon указано право создавать производные работы из пользовательских записей — фактически, использовать их как угодно.

Исторический контекст

  • 2010-е годы: рост интереса к продаже персональных данных.

  • 2020-2023: первые стартапы, предлагающие монетизацию цифрового следа.

  • 2025: Neon Mobile становится хитом в App Store; Бразилия запускает пилотную программу "счёта сбережений данных".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Windows 7 неожиданно выросла до 6% на фоне ухода Windows 10 с рынка — Statcounter вчера в 21:19

ОС без будущего: что делать, если Windows 10 умирает, а “одиннадцатая” не встаёт

Уже в октябре Windows 10 перестанет получать обновления безопасности. Что ждёт пользователей и какие есть альтернативы?

Читать полностью » Обновление tvOS 26: Apple TV теперь поддерживает звонки с iPhone и караоке в Apple Music вчера в 20:55

Обычная коробка вдруг стала хабом: скрытые фишки обновления для Apple TV, которые многие упустили

Apple TV получила пять новых возможностей в tvOS 26. Среди них караоке, звонки на экране и новые профили — всё для удобства и развлечения.

Читать полностью » В Екатеринбурге пассажиры временно лишились скидки на проезд по QR-коду из-за кибератаки вчера в 19:19

Скидки исчезли за минуту: как хакеры заставили екатеринбуржцев платить по полной

В Екатеринбурге вечером 24 сентября сбой в системе оплаты по QR-коду заставил пассажиров переплачивать за проезд. Почему это произошло и что дальше?

Читать полностью » вчера в 18:39

Топ-5 смартфонов для игр без тормозов: от 11 до 17 тысяч и ни копейки лишней

Смартфоны для игр больше не роскошь: подборка "Палача" показывает, что мощные модели доступны даже за 10–17 тысяч рублей.

Читать полностью » В российских школах появится фиджитал-спорт — смесь кибердисциплин и упражнений вчера в 17:19

Физра с джойстиком: школьникам предложили играть в Dota 2 вместо подтягиваний

В России готовятся к эксперименту: школьникам предложат новый формат физкультуры, объединяющий игры и спорт. Как это изменит уроки?

Читать полностью » Microsoft исправила ошибки Windows 11 с Windows Hello и Bluetooth спустя год вчера в 16:51

Год ждать, чтобы включить ноутбук без пароля: чем рискуют те, кто сидит на Windows 11

Microsoft понадобился год, чтобы исправить критические баги Windows 11, но пока компания закрывала старые проблемы, пользователи столкнулись с новыми.

Читать полностью » Ограничение интернет-звонков в мессенджерах вернуло россиян к классической сотовой связи вчера в 15:18

Из Zoom в реальность: россияне массово пересаживаются с мессенджеров

Россияне меняют привычки общения: вместо привычных интернет-звонков всё чаще выбирают классические вызовы. Что стало причиной и какие появились альтернативы?

Читать полностью » Google начала интеграцию системы Gemini в телевизоры Google TV и Android TV вчера в 14:58

Дом под угрозой цифрового вторжения: Google запускает ИИ прямо в телевизор

Google внедряет Gemini в телевизоры, превращая их в умных помощников для дома. Это шаг к новым возможностям, которые меняют привычное использование ТВ.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Монако, Сингапур и Словакия вошли в список лучших стран для отдыха в одиночку
Технологии

Meituan запустила службу роботизированной доставки в аэропорту Шэньчжэнь-Баоань
Туризм

Достопримечательности Пскова: древние церкви, музеи и Золотая набережная
Дом

Установка смесителя: подготовка, подключение и советы специалистов
Еда

Запечённая индейка в сливках с сыром приобретает нежную текстуру
Еда

Свинина с апельсинами в духовке сохраняет сочность мяса
Красота и здоровье

Терапевт Анастасия Лозикова назвала болгарский перец продуктом для укрепления иммунитета осенью
Авто и мото

Еврокомиссия: с 1 января 2026 года в ЕС вводят систему NG eCall в авто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet