Анна Винтур
© commons.wikimedia.org by UKinUSA is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:53

Анна Винтур уступает трон: в мире моды объявлен преемник

Condé Nast объявила о назначении Хлои Малль главным редактором Vogue

Назначение нового редактора в американском Vogue стало темой громких обсуждений в мире моды и журналистики. Легендарная Анна Винтур, которая более тридцати пяти лет руководила журналом, объявила о своем уходе с поста главного редактора. На смену ей приходит Хлоя Малль — фигура известная, но в совершенно ином контексте.

Уход эпохи Анны Винтур

Анна Винтур возглавила Vogue в 1988 году, полностью изменив представление о модных журналах. Ее строгий стиль, умение чувствовать культурные тенденции и продвигать молодых дизайнеров сделали издания Condé Nast эталоном в индустрии.

В июне, выступая перед коллегами, Винтур объяснила, почему пришло время передать полномочия новому поколению.

"Любой человек в творческой сфере знает, как важно никогда не прекращать развиваться в своей работе", — сказала Анна Винтур.

Она подчеркнула, что готова поддерживать преемников, помогать им формировать собственный стиль и прокладывать новые пути в развитии модной журналистики.

Кто такая Хлоя Малль

Новый руководитель Vogue — дочь актрисы Кэндис Берген и кинорежиссера Луи Маля. Хлоя долгое время работала в журнале Vanity Fair, где занимала руководящие должности, а затем развивала собственные медийные проекты.

Page Six в августе писало, что именно ее кандидатура больше всего импонирует Анне Винтур. Эта информация подтвердилась — 1 сентября Лорен Шерман из Puck сообщила, что выбор сделан в пользу Малль. Торжественная передача полномочий намечена на 2 сентября.

Роль Condé Nast и будущее журнала

Важно отметить, что Анна Винтур не уходит из медиакомпании окончательно. Она продолжит работать в Condé Nast как главный контент-директор и глобальный редакционный директор Vogue. По сути, Винтур сохраняет за собой стратегическое влияние, но освобождает место для человека, который будет заниматься ежедневной деятельностью редакции.

Такая модель позволяет объединить опыт и свежий взгляд. Винтур обеспечит преемственность и сохранение традиций, а Малль сможет предложить новые идеи и адаптировать бренд к быстро меняющимся медиаформатам.

Новая глава в истории Vogue

Решение о назначении Малль можно назвать символическим. С одной стороны, это продолжение курса Винтур — ставка на людей, способных сочетать культурное чутьё с современными подходами. С другой — это сигнал о том, что Vogue открывает дверь новому поколению редакторов, которым предстоит найти язык с аудиторией социальных сетей, стриминговых платформ и цифровых медиа.

"Именно такого человека нам сейчас нужно искать на должность главного редактора американского Vogue", — пояснила Анна Винтур.

Таким образом, Vogue вступает в переходный период: редакцию ждут перемены, но под пристальным вниманием самой Винтур. Это редкий случай, когда легенда индустрии остается в тени, чтобы направлять процесс и передавать накопленный опыт.

