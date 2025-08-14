Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by UKinUSA is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:38

Трон Анны Винтур качнулся: кто готовится возглавить американский Vogue

Page Six: Хлоя Маль может сменить Анну Винтур на посту главреда Vogue США

39-летняя Хлоя Маль, имя которой до этого момента редко появлялось в заголовках, внезапно оказалась в центре внимания модной индустрии. По информации Page Six, именно она — главный претендент на пост главного редактора американского Vogue после легендарной Анны Винтур, возглавлявшей издание 37 лет.

Кто такая Хлоя Маль

Сегодня Маль руководит сайтом Vogue.com и находится на завершающей стадии собеседований на должность директора по редакционному контенту журнала. По словам источников, она — любимый коллега и настоящий авторитет внутри редакции. Недавно именно Хлое доверили интервью с Лорен Санчес для обложки Vogue — знакового выпуска перед свадьбой с миллиардером Джеффом Безосом.

Хлоя родилась 8 ноября 1985 года в Нью-Йорке в семье, где искусство и культура были частью повседневной жизни. Ее мать — знаменитая актриса Кэндис Берген, а отец — французский режиссер Луи Маль, ушедший из жизни в 1995 году. Училась она в престижной школе Riverdale, а затем окончила Университет Брауна, получив диплом по литературоведению и писательскому мастерству.

После выпуска Маль провела год в Эфиопии, работая ассистентом врача, а затем вернулась в США, где начала карьеру журналиста. Ее материалы публиковали The New York Times, Marie Claire, The Wall Street Journal и Architectural Digest.

Карьера в Vogue

Свою работу в Vogue Хлоя начала более десяти лет назад, пройдя путь от рядового сотрудника до редактора. С 2016 года она возглавляет онлайн-версию журнала, формируя повестку и стиль цифрового контента. Помимо этого, она ведет модный подкаст вместе с Чиомой Ннади, главой редакционного отдела британского Vogue.

Интересно, что в профессиональном плане Маль конкурирует с еще одной сильной фигурой — Николь Фелпс, глобальным директором Vogue Runway, крупнейшей онлайн-платформы о модных показах. Кто именно займет кресло главреда, станет известно к старту Нью-Йоркской недели моды 11 сентября.

Личная жизнь

Несмотря на активную карьеру, Хлоя находит время для семьи. В июле 2015 года она вышла замуж за инвестора Грэма Альберта во Франции. У пары двое детей: сын Луи Альберт, родившийся в мае 2020 года, и дочь Элис, появившаяся 1 апреля 2022 года.

