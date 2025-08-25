Совершенно новая война: Пентагон изучает тактику БПЛА в украинском конфликте по указанию Трампа

Администрация США активно изучает опыт боевого применения беспилотных летательных аппаратов в ходе конфликта на Украине. Как заявил президент Дональд Трамп во время встречи с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном, масштабы использования дронов не имеют аналогов со времен Второй мировой войны.

Трамп подчеркнул, что министр обороны Пит Хегсет и специалисты Пентагона проводят детальный анализ этого "совершенно нового вида войны". Ранее СМИ сообщали о интересе американской стороны к украинской отрасли производства БПЛА — на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими представителями Трамп обсуждал возможность инвестиций в размере 50 миллиардов долларов в этот сектор.

Эксперты отмечают, что конфликт на Украине стал полигоном для испытаний современных технологий ведения боевых действий, где беспилотники играют ключевую роль в разведке, нанесении точечных ударов и противодействии технике противника.











