Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ВСУ
ВСУ
© Минобороны Украины by Андрей Агеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:49

Арсенал за 50 дней: как Лондон наращивает военные поставки Киеву

Великобритания передала Украине 60 тысяч снарядов и 2500 беспилотников за полтора месяца

Министр обороны Великобритании Джон Хили официально объявил о масштабных поставках вооружений Украине в ходе специальной 50-дневной кампании. Согласно представленным данным, Киев получил от Лондона около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, а также 2500 беспилотных авиационных систем.

Помимо этого, в перечне поставок значится 5 миллионов патронов, 30 единиц транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 комплексов радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

Данная информация была озвучена в ходе выступления британского министра в парламенте Соединенного Королевства. Хили подчеркнул, что эти поставки являются частью последовательной политики поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Российская сторона последовательно критикует такие действия западных стран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любые грузы с вооружениями для Украины становятся законными целями для российских вооруженных сил. В российском внешнеполитическом ведомстве характеризуют такие поставки как "игру с огнем", способную привести к дальнейшей эскалации конфликта.

В Кремле акцентируют внимание, что западная военная помощь киевскому режиму не создает условий для успешного проведения переговоров и оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию. Российские официальные лица также указывают на прямое участие стран НАТО в конфликте, выражающееся не только в поставках вооружений, но и в подготовке украинских военных специалистов на территории Великобритании, Германии и Италии.

Эксперты отмечают, что объявленные объемы поставок свидетельствуют о наращивании военной поддержки Украины со стороны западных стран, несмотря на предупреждения российской стороны. Ситуация продолжает оставаться напряженной, а дипломатическое урегулирование конфликта затрудняется постоянным потоком вооружений в зону боевых действий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары до нуля сегодня в 17:25

Торговая игра на опережение: почему Трамп отвергает индийские уступки

Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил о получении от Индии предложения практически полностью обнулить таможенные пошлины на товары из США. Однако американский лидер отреагировал скептически, подчеркнув, что такие меры должны были быть приняты значительно раньше. По его словам, сейчас «уже становится поздно» для подобных уступок.

Читать полностью » Путин на саммите ШОС укрепил стратегический альянс с Китаем в условиях западного давления сегодня в 17:18

Новая ось многополярности: как саммит ШОС меняет расклад глобальных сил

Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где продемонстрировал укрепление стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Этот визит состоялся в период, когда обе страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, отмечают эксперты.

Читать полностью » SHOT: Таиланд задержал российское судно вблизи Пхукета для проверки сегодня в 17:12

Российский траулер без улова вызвал тревогу у таиландских военных

Тайские военные перехватили в территориальных водах у побережья Пхукета российское рыболовное судно «Билене». Инцидент произошёл после того, как корабль привлёк внимание ВМС Таиланда. При проверке на борту не обнаружили ни рыбы, ни рыболовного оборудования, ни других запрещённых предметов.

Читать полностью » Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине вчера в 21:42

Европа разработала детальный план военного присутствия на Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о разработке детального плана развертывания воинского контингента на территории Украины в рамках будущих договоренностей о гарантиях безопасности. В интервью Financial Times она отметила, что Европа достигла соглашения с американской администрацией по этому вопросу.

Читать полностью » Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты на полях саммита ШОС вчера в 21:36

За кулисами саммита: о чем говорили лидеры РФ и КНР перед началом ШОС

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялось общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По информации помощника президента Юрия Ушакова, лидеры двух стран провели продуктивные переговоры перед совместным фотографированием глав делегаций.

Читать полностью » Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков в своей стране 30.08.2025 в 20:21

Стало известно, почему индонезийский лидер отказался от поездки в Пекин

Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение отменить официальный визит в Китай, запланированный на ближайшие дни. Как сообщает международное агентство Reuters, причиной отмены стала обострившаяся внутренняя политическая ситуация в стране, связанная с массовыми протестами.

Читать полностью » Азербайджан начнет переселение граждан в Карабах осенью 2025 года 30.08.2025 в 20:13

Возвращение через 32 года: первые азербайджанцы переедут в восстановленный Агдам этой осенью

Власти Азербайджана объявили о начале масштабной программы возвращения граждан в Карабахский регион. Согласно заявлению специального представителя президента Эмина Гусейнова, первые переселенцы приедут в восстановленный город Агдам уже осенью 2025 года. В настоящее время в городе активно ведутся инфраструктурные работы.

Читать полностью » Украинская полиция изучает возможный 30.08.2025 в 20:00

Зачистка бенефициаров Майдана: почему убили Парубия и причастна ли Россия

Украинские правоохранительные органы рассматривают версию причастности российских спецслужб к убийству экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в полиции. Они уверяют, что преступление было тщательно спланировано и подготовлено. Силовики проводят масштабную операцию "Сирена" по поимке киллера.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

Shot: Самолет-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен вблизи Мурманска
Питомцы

Более 600 корги прошли колонной по ВДНХ на первом параде породы
Садоводство

Эксперты рассказали, когда и как правильно обрезать малину осенью
Еда

Эксперт: помидоры быстрее портятся рядом с яблоками и бананами
Красота и здоровье

Врач Кришан объяснила, почему инфаркт у женщин легко перепутать с усталостью
Красота и здоровье

New York Post: классические позы в сексе помогают сжигать сотни ккал у мужчин и женщин
Туризм

Блогер раскритиковала бизнес-зал Антальи за фастфуд и отсутствие алкоголя
Еда

Нутрициолог предупредила о риске накопления нитратов в поздних овощах при неправильном хранении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet