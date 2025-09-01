Министр обороны Великобритании Джон Хили официально объявил о масштабных поставках вооружений Украине в ходе специальной 50-дневной кампании. Согласно представленным данным, Киев получил от Лондона около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, а также 2500 беспилотных авиационных систем.

Помимо этого, в перечне поставок значится 5 миллионов патронов, 30 единиц транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 комплексов радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

Данная информация была озвучена в ходе выступления британского министра в парламенте Соединенного Королевства. Хили подчеркнул, что эти поставки являются частью последовательной политики поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Российская сторона последовательно критикует такие действия западных стран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любые грузы с вооружениями для Украины становятся законными целями для российских вооруженных сил. В российском внешнеполитическом ведомстве характеризуют такие поставки как "игру с огнем", способную привести к дальнейшей эскалации конфликта.

В Кремле акцентируют внимание, что западная военная помощь киевскому режиму не создает условий для успешного проведения переговоров и оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию. Российские официальные лица также указывают на прямое участие стран НАТО в конфликте, выражающееся не только в поставках вооружений, но и в подготовке украинских военных специалистов на территории Великобритании, Германии и Италии.

Эксперты отмечают, что объявленные объемы поставок свидетельствуют о наращивании военной поддержки Украины со стороны западных стран, несмотря на предупреждения российской стороны. Ситуация продолжает оставаться напряженной, а дипломатическое урегулирование конфликта затрудняется постоянным потоком вооружений в зону боевых действий.