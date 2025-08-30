Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Суворовское военное училище
Суворовское военное училище
© commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:25

После 15 лет забвения открылось легендарное училище химзащиты с новейшими технологиями

В Саратове возродили военное училище РХБ защиты имени генерала Кириллова

В Саратове состоялось торжественное открытие высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты, которое возобновляет работу после 15-летнего перерыва. Церемония прошла с участием заместителя министра обороны РФ Виктора Горемыкина, который вручил учебному заведению боевое знамя.

Новое учреждение создано в рамках масштабной модернизации системы военного образования России. Как отметили в военном ведомстве, возрождение училища приобретает особую символичность в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Учебному заведению присвоено имя Героя России и Героя Труда генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, трагически погибшего при теракте в декабре 2023 года.

Особенностью образовательного процесса станет интеграция опыта специальной военной операции. В учебных программах особое внимание уделяется применению беспилотных систем и современного вооружения. Как продемонстрировали во время осмотра учебной лаборатории, курсанты будут осваивать эксплуатацию новейших технических комплексов.

Первый набор уже состоялся — среди курсантов есть как участники боевых действий, так и девушки-военнослужащие. Как отметил ефрейтор Валерий Малявкин, имеющий трехлетний опыт службы на передовой, решение получить офицерское образование было осознанным шагом для дальнейшего служения стране.

На церемонию открытия прибыли ветераны училища, включая бывших преподавателей и выпускников, которые выразили уверенность в том, что возрождение учебного заведения укрепит обороноспособность страны. За более чем 50-летнюю историю существования училище подготовило около 5,5 тысяч офицеров для войск РХБ защиты.

Открытие саратовского училища стало частью системной работы по расширению сети военных вузов — в сентябре аналогичное учебное заведение начнет работу в Нижнем Новгороде, а затем в Ульяновске.

