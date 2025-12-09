Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаги Камбоджи и Тайланда
Флаги Камбоджи и Тайланда
© commons.wikimedia.org by Unknown author is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:09

Военное столкновение на границе Таиланда и Камбоджи: почему ситуация продолжает накаляться

Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи перерастает в боевые действия с авиацией — Thai PBS

Обострение ситуации на границе Таиланда и Камбоджи привело к гибели ещё двоих тайских военнослужащих. Ранее сообщалось о первом погибшем, но по последним данным, число жертв возросло до трёх. Об этом сообщил телеканал Thai PBS, ссылаясь на информацию, предоставленную Королевской армией Таиланда.

Ситуация на границе между двумя странами продолжает оставаться напряжённой с 7 декабря, когда начались первые столкновения. На данный момент известно о 29 раненых военнослужащих армии Таиланда, которые получили травмы в ходе боевых действий, продолжавшихся 8 и 9 декабря. Эта информация была подтверждена Таиландским объединённым пресс-центром, который следит за ситуацией на границе с Камбоджей.

Начало конфликта и применение артиллерии

Конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 7 декабря, когда были зафиксированы первые столкновения с применением стрелкового оружия. Однако, по данным источников, ситуация резко ухудшилась 8 декабря, когда камбоджийские войска открыли артиллерийский огонь по позициям Таиланда в приграничной зоне.

"Ранним утром 8 декабря Камбоджа начала артиллерийский обстрел, что стало причиной ответных действий со стороны Королевской армии Таиланда", — отмечается в сообщении пресс-центра.

В ответ на обстрел ВВС Таиланда атаковали военные объекты на территории Камбоджи. С 8 по 9 декабря Камбоджа продолжала использовать системы залпового огня БМ-21 и дроны-камикадзе, обстреливая тайскую территорию.

Ответные действия армии Таиланда

Таиландская армия в свою очередь активизировала действия, направленные на восстановление контроля над ключевыми районами и нанесение ущерба противнику. В ходе столкновений использовались не только артиллерийские системы, но и авиация, что увеличило масштабы конфликта.

"Мы были вынуждены применить все доступные средства, чтобы защитить наши позиции и восстановить контроль в важнейших районах на границе", — сообщил представитель Вооружённых сил Таиланда.

Тем временем, напряжение на границе остаётся высоким, а обе стороны усиливают свои военные присутствия в приграничной зоне, где в последние годы не раз возникали конфликты из-за споров о территориальной принадлежности.

