Воскресенская церковь
Воскресенская церковь
© commons.wikimedia.org by Михаил Юрьевич Кондратьев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:46

От Алексея Михайловича до наших дней: в Музее религии покажут уникальные артефакты военного духовенства

В Петербурге откроется выставка о истории полковых священников русской армии

В Государственном музее истории религии Санкт-Петербурга 3 сентября откроется масштабная экспозиция, посвященная трехвековой истории военного духовенства в России. Выставка приурочена к двум значимым датам: 135-летию утверждения "Положения об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств" и 30-летию создания синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.

Посетители увидят уникальные экспонаты, включая икону "Троица Ветхозаветная в бытии" 1688 года из московской церкви преподобного Сергия, элементы иконостаса походной церкви Таганрогского пехотного полка XVIII века, а также серебряный оклад с образом святого Георгия 1816 года из храма лейб-гвардии Финляндского полка.

Особый интерес представляют предметы современного периода — специальные облачения для священников в зоне боевых действий и личные молитвенные принадлежности военнослужащих. Как отмечает куратор выставки Владимир Безродин, проект на конкретных примерах демонстрирует эволюцию служения полковых священников от прошлого к настоящему.

Исторический раздел экспозиции раскрывает малоизвестные факты: уже при Алексее Михайловиче в полках состояли церковнослужители, а в 1647 году впервые было официально установлено жалованье полковому священнику. Системное становление института военного духовенства произошло при Петре I, введшем штатные должности священников для каждого полка и корабля.

Выставка продемонстрирует непрерывную традицию духовного окормления армии, сохраняющуюся на протяжении более трех столетий русской военной истории, отмечают организаторы .

Читайте также

Руководителя детского лагеря на Вологодчине привлекут к суду за падение ворот на ребенка вчера в 23:24

Уголовное дело за халатность: незакрепленные футбольные ворота травмировали школьника

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя детского лагеря в селе Сямжа, где в мае 2025 года произошел несчастный случай с девятилетним ребенком. По данным регионального управления СК, футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом, упали на мальчика во время проведения лагерных мероприятий.

Читать полностью » Досрочное голосование на выборах губернатора Архангельской области охватит отдаленные арктические территории 28.08.2025 в 23:32

От маяков до архипелага: как организовано голосование для жителей труднодоступных районов Поморья

В Архангельской области определены территории, где с 30 августа по 11 сентября 2025 года пройдет досрочное голосование на выборах губернатора. Как сообщили в региональной избирательной комиссии, особое внимание уделяется обеспечению избирательных прав граждан, проживающих или работающих в труднодоступных местностях, включая арктические районы.

Читать полностью » На Соловецких островах построили современную больницу после 15 лет ожидания 27.08.2025 в 23:53

Чудв Арктике: как на Соловках появилась больница с соляной пещерой для жителей и туристов

На Соловецком архипелаге завершено строительство современной больницы, которая станет единственным медицинским учреждением такого уровня в арктическом регионе. Новый больничный комплекс, возведенный в рамках программы развития архипелага к 600-летию Соловецкого монастыря, примет пациентов уже этой осенью.

Читать полностью » С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в 27.08.2025 в 19:18

Барная революция: как новые правила торговли алкоголем ударят по питерским заведениям

С 1 сентября в Санкт-Петербурге вступают в силу новые правила продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Так называемые "наливайки" теперь смогут торговать спиртным только с 11:00 до 22:00. Исключение сделают для баров и ресторанов, которые войдут в специальный городской реестр.

Читать полностью » РБК: Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан может возглавить Генпрокуратуру РФ 25.08.2025 в 23:08

Стало известно, кто заменит Краснова в кресле генпрокурора страны

Полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается в качестве основного кандидата на должность генерального прокурора России. Это решение связано с подачей действующим генпрокурором Игорем Красновым заявления на пост председателя Верховного суда, где он стал единственным претендентом.

Читать полностью » РЖД удвоили число мест в 24.08.2025 в 21:26

Авиационный коллапс в Пулково: как РЖД спасают пассажиров

В ответ на массовые задержки и отмены рейсов в петербургском аэропорту Пулково компания "Российские железные дороги" приняла экстренные меры по увеличению перевозочных мощностей на направлении Санкт-Петербург — Москва. Как сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика, количество мест в высокоскоростных поездах "Сапсан" было удвоено.

Читать полностью » В Мурманской области введены временные ограничения скорости мобильного интернета 24.08.2025 в 14:30

Вынужденные меры: почему на Кольском полуострове замедлили мобильный интернет

В Мурманской области введены временные ограничения скорости передачи данных в сетях мобильной связи. Соответствующее решение принято на основании положений федерального законодательства в области связи и обеспечения безопасности. Как сообщает оперативный штаб региона, меры реализуются в соответствии с мотивированными решениями уполномоченных органов.

Читать полностью » Проект крупного деревообрабатывающего комплекса на Вологодчине одобрен экспертами 23.08.2025 в 23:25

Новый импульс для экономики: в Верховажском районе планируют построить современное производство OSB-плит

Значительный инвестиционный проект в сфере лесоперерабатывающей промышленности Вологодской области успешно преодолел важный административный этап. Проектная документация на строительство современного лесопильно-деревообрабатывающего предприятия в Верховажском районе получила положительное заключение государственной экспертизы.

Читать полностью »

СКФО

В чеченских детских лагерях провели образовательный «День цифры»
СФО

Четыре человека пострадали при крушении катера на реке Малый Енисей в Туве
Красота и здоровье

Врачи: свежевыжатые овощные соки помогают восполнить дефицит витаминов
ПФО

В Саратове возродили военное училище РХБ защиты имени генерала Кириллова
ДФО

Владивосток вошел в тройку городов России с лучшим ресторанным сервисом
Дом

Чем убрать запах кошачьей мочи с мебели, ковров и одежды — рекомендации специалистов
Туризм

FlightRadar24: рейс Spirit Airlines прошёл через область урагана "Эрин"
Наука и технологии

Учёные обнаружили новые окаменелости в Африке, подтверждающие теорию массового вымирания
