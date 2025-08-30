От Алексея Михайловича до наших дней: в Музее религии покажут уникальные артефакты военного духовенства

В Государственном музее истории религии Санкт-Петербурга 3 сентября откроется масштабная экспозиция, посвященная трехвековой истории военного духовенства в России. Выставка приурочена к двум значимым датам: 135-летию утверждения "Положения об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств" и 30-летию создания синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.

Посетители увидят уникальные экспонаты, включая икону "Троица Ветхозаветная в бытии" 1688 года из московской церкви преподобного Сергия, элементы иконостаса походной церкви Таганрогского пехотного полка XVIII века, а также серебряный оклад с образом святого Георгия 1816 года из храма лейб-гвардии Финляндского полка.

Особый интерес представляют предметы современного периода — специальные облачения для священников в зоне боевых действий и личные молитвенные принадлежности военнослужащих. Как отмечает куратор выставки Владимир Безродин, проект на конкретных примерах демонстрирует эволюцию служения полковых священников от прошлого к настоящему.

Исторический раздел экспозиции раскрывает малоизвестные факты: уже при Алексее Михайловиче в полках состояли церковнослужители, а в 1647 году впервые было официально установлено жалованье полковому священнику. Системное становление института военного духовенства произошло при Петре I, введшем штатные должности священников для каждого полка и корабля.

Выставка продемонстрирует непрерывную традицию духовного окормления армии, сохраняющуюся на протяжении более трех столетий русской военной истории, отмечают организаторы .