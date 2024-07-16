Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавнее снижение напряженности на границе с Украиной стало результатом действий военных, которые использовали "дипломатический язык".

В июне Белоруссия заметила активизацию военных действий на территории Украины близ своей границы.

В ответ на это Минск решил усилить охрану южного рубежа, как сообщали в Генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу Лукашенко сообщил, что Украина отозвала свои войска и дополнительные силы, которые ранее были размещены у границы с Белоруссией. В свою очередь, он отдал приказ о возвращении белорусских войск на южных границах в места постоянного размещения.

Президент отметил, что все, кто участвовал в этом процессе, заслуживают высокой оценки. Он подчеркнул, что использование оружия является крайней мерой и что основной акцент следует делать на дипломатические методы.

По его словам, военные сыграли ключевую роль в разрешении ситуации, несмотря на то, что дипломаты не были привлечены. Лукашенко добавил, что белорусская сторона достигла успеха, применяя дипломатический подход.

Глава государства также отметил, что военный конфликт в этом регионе не нужен ни одной из сторон. Он подчеркнул, что Белоруссия готова защищать свои границы при необходимости, но на данный момент ситуация стабилизирована, поскольку обе стороны отвели свои войска.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)