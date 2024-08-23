Экс-военнослужащая ВС США модифицировала свое тело и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Бывшая военнослужащая Вооруженных сил США Эсперансе Люминеска Фуэрсина стала женщиной, перенесшей наибольшее количество пластических процедур в истории и во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. Первый раз американка попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2023 году, став самой татуированной представительницей женского пола в истории. Об этом сообщила организация Guinness World Records.
Как следует из пресс-релиза, тело Фуэрсины покрыто татуировками на 99,98%, включая язык, кожу головы, десна, гениталии и даже белки глаз. Она также перенесла 89 пластических опреация по модификации — от раздвоения языка до вживления под кожу 15 имплантов.
"Очевидно, что я не пытаюсь соответствовать традиционным канонам красоты", — говорит Фуэрсина.
Как сообщается на сайте организации, Фуэрсина родилась в семье военных и в ВС США поступила в качестве военнослужащего-медика. Впрочем, модифицировать свое тело американка стала уже после службы в армии.
Фото: flickr.com/THOR (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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