Военная карта вместо дипломатии: как США повышают ставки в венесуэльском конфликте

Военно-политическая риторика Вашингтона в отношении Каракаса вновь обострилась и перешла в формат прямых угроз. Президент США заявил о готовности усиливать военное давление до выполнения экономических требований, обозначив происходящее как беспрецедентное по масштабам. Об этом Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Заявление о военном наращивании

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вокруг Венесуэлы уже сформирована крупнейшая в истории Южной Америки военная группировка. По его словам, речь идёт не о временной демонстрации силы, а о процессе, который будет только усиливаться. Американский лидер подчеркнул, что дальнейшие шаги зависят исключительно от действий Каракаса.

Трамп дал понять, что давление будет носить системный характер. Он увязал наращивание военного присутствия с вопросом возврата активов, которые, по версии Вашингтона, ранее были утрачены в результате действий венесуэльской стороны.

"Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо сформированной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще не видели. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас", — написал президент США Дональд Трамп.

Экономические требования США

В своём заявлении Трамп прямо обозначил экономическую составляющую конфликта. Он утверждает, что Венесуэла должна вернуть Соединённым Штатам нефть, земельные участки и другие активы, которые Вашингтон считает незаконно изъятыми. При этом не уточняется, о каких именно объектах или соглашениях идёт речь.

Такое формулирование требований фактически связывает вопросы безопасности, военного присутствия и экономических интересов США в один пакет. Эксперты отмечают, что подобный подход резко повышает градус напряжённости в регионе и выводит конфликт за рамки дипломатических заявлений.

Возможные последствия для региона

Заявление американского президента прозвучало на фоне сложной политической и экономической ситуации в самой Венесуэле. Угроза дальнейшего наращивания военной группировки может усилить нестабильность не только внутри страны, но и в соседних государствах Южной Америки.

Ранее Вашингтон неоднократно использовал санкции и дипломатическое давление в отношении Каракаса. Однако нынешние формулировки, в которых прямо говорится о масштабном военном присутствии и возможных ударах, стали одними из самых жёстких за последнее время.