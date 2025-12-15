Военкоры работают как бойцы, но защищены хуже: ЛДПР выносит вопрос на федеральный уровень

Группа депутатов ЛДПР подготовила законопроект о введении государственных выплат журналистам, работающим в особых условиях, включая зону специальной военной операции. Документ также предусматривает компенсации семьям корреспондентов, погибших при исполнении профессионального долга. Об этом сообщил ТАСС председатель партии Леонид Слуцкий.

Суть инициативы и предлагаемые меры поддержки

Законопроект предполагает внесение дополнений в закон "О средствах массовой информации". В случае гибели журналиста его семье предлагается выплачивать 3 млн рублей. При ранении, травме, контузии или ином увечье предусмотрена выплата до 1 млн рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью. Если наступает инвалидность, размер компенсации составит 2 млн рублей с учётом ранее назначенных выплат. При этом предлагаемые меры не отменяют действующих компенсаций, выплачиваемых редакциями СМИ.

Решение о порядке назначения и выплаты средств будет принимать правительство. По замыслу авторов, меры должны приблизить уровень поддержки журналистов к тем механизмам, которые уже действуют для военнослужащих и волонтёров.

"ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, который установит государственные единовременные выплаты военным журналистам… Если человек готов рисковать своей жизнью ради страны, страна обязана защищать его интересы", — сказал Слуцкий.

Почему инициатива необходима

Слуцкий обратил внимание на то, что действующее законодательство не предусматривает каких-либо государственных выплат корреспондентам в зоне боевых действий. Все расходы несут редакции, что создаёт значительную нагрузку на СМИ и оставляет семьи погибших или раненых журналистов без должной защиты.

Парламентарий подчеркнул, что военкоры работают в тех же условиях, что и участники боевых действий, выполняя важные задачи по освещению событий. Однако по уровню социальной поддержки они остаются менее защищёнными.

"Окружить особой заботой пострадавших репортеров и семьи погибших журналистов должно в первую очередь государство… Военкоры… почему-то остаются "за бортом”", — отметил Слуцкий.

Ожидаемые результаты принятия закона

По мнению авторов инициативы, принятие документа позволит вывести систему поддержки военных корреспондентов на государственный уровень. Это обеспечит им более высокую социальную защищённость и создаст механизм, аналогичный тем, которые действуют в отношении военнослужащих и волонтёров, занятых в зоне СВО.

Инициатива рассматривается как шаг к укреплению правовой базы защиты тех, кто работает в зоне повышенной опасности, документируя происходящее и предоставляя обществу достоверную информацию.