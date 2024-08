Раненого военкора Поддубного направят в Москву

Российского военкора, автора документальных фильмов и специальных репортажей Евгения Поддубного, который недавно получил серьёзные ранения в Курской области, намерены перевести из областной больницы в Курской области в медицинское учреждение Москвы. Об этом информирует Telegram-канал "Вести".

В сообщении сказано, что получившего сильные ожоги и испытывающего проблемы с речью военкора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании отправят в медицинское учреждение столицы Российской Федерации. Как сообщается, в областной больнице в Курской области осуществили все необходимые меры, а также был назначен курс лечения.

Поздним вечером 7 августа средства массовой информации и различные новостные каналы в мессенджере Telegram начали распространять новость о том, что Евгений Поддубный погиб. Позже в "Вестях" проинформировали, что военкор ВГТРК жив, но получил серьёзные ранения в связи с тем, что он был атакован беспилотным летательным аппаратом со стороны Украины. Впоследствии общероссийский федеральный информационный телеканал "Россия 24" сообщил, что транспортное средство Евгения Поддубного было обстреляно Вооружёнными силами Украины в приграничном районе. Позже он попал в реанимационное отделение.

Фото: website of the President of the Russian Federation / The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)