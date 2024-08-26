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Военкор Татаринов: два батальона ВСУ попали в окружение между Нью-Йорком и Торецком
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Российский военкор сообщил о взятии ВС РФ в окружение ВСУ в ДНР

Военкор Татаринов: два батальона ВСУ попали в окружение между Нью-Йорком и Торецком

Два батальона и одна бригада украинской армии, которые находятся на позициях между населенными пунктами Нью-Йорк и Торецк в ДНР, оказались в окружении российских войск. Об этом сообщил российский военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что речь идет о 212-м и 1-м батальонах ВСУ, а также 1-й бригаде.

По его словам, сейчас украинское военное командование не может связаться в попавшими в окружение подразделениями. Однако Киев продолжает утверждать, что этот район до сих пор находится под контролем ВСУ, а угрозы окружения якобы нет.

Стоит отметить, что несмотря на попытки украинской армии отвлечь ВС РФ от наступления на Донбассе атакой на Курскую область, российские войска продолжают наступательные действия и освобождают все новые и новые населенные пункты в регионе.

Фото: defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard

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