Российский военкор обратился с претензиями к командиру спецназа "Ахмат"

Российский военный корреспондент Марат Хайруллин обратился к командиру чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову с претензиями. Соответствующее обращение журналист опубликовал в своем Telegram-канале.
В одном из своих видео Алаудинов критиковал военкора и называл его "великим сказочником" за то, что журналист говорил, что российская армия обладает преимуществом в дронах перед украинскими войсками.
На это Хайруллин решил ответить.
"Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться", - заявил военкор.
Помимо этого, журналист потребовал от генерал-майора доказать свою правоту.
Стоит отметить, что с самого начала нападения ВСУ на Курскую область, Апти Алаудинов стал одним из официальных источников, помимо Минобороны РФ, который сообщает о произошедшем в российском регионе.
Фото: eng.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation
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