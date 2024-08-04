Усталость после тренировки теперь не страшна: обнаружена польза водорода

Ученые из США и Китая провели исследование, которое показало, что вдыхание газа, обогащенного водородом, помогает смягчить усталость после физической нагрузки, сообщает PCR.News.

В исследовании участвовали 24 здоровых взрослых мужчины, которым измеряли максимальную мощность и время езды на велотренажере. Участники в течение часа дышали либо обычным воздухом, либо газовой смесью с соотношением кислорода к водороду 2:1. Исследование проводилось вслепую, чтобы исключить самовнушение и предвзятость. После ингаляции участники вновь выполняли физическую нагрузку на велотренажере.

Результаты показали, что вдыхание водородной смеси уменьшило усталость и увеличило частоту вращения педалей в последние 30 секунд упражнения, что подтверждается анализами крови. Исследователи предполагают, что водород снижает окислительное повреждение митохондрий, которые важны для выработки клеточной энергии и нормальной работы мышц.

Фото: U.S. Navy/Joshua Nistas﻿