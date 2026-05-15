Вода из крана
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:48

Водопроводная вода проходит километры по сетям: вот где появляется главный риск для потребителей

Кипячение водопроводной воды помогает снизить риски попадания микрофлоры в организм и уменьшить избыточное солесодержание, пояснил Заслуженный эколог России, Всероссийский институт природы Андрей Пешков. О том, почему воду из-под крана лучше термически обрабатывать, эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание "Царьград. Забайкалье" сообщило, что министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин призвал не рисковать и всегда кипятить воду из-под крана.

Пешков отметил, что даже после очистки на станциях водоподготовки вода проходит длинный путь по коммунальным сетям. По его словам, из-за состояния труб и возможной негерметичности системы нельзя полностью исключать попадание микрофлоры.

"Все равно какая-то бактериальная флора и различная флора вообще, включая и возможную патогенную, которая по дороге после обеззараживания и водоочистки может попасть. Такой вариант не можем исключить, пробег воды достаточно длинный", — пояснил Пешков.

Эколог добавил, что кипячение является простым превентивным способом обеззараживания. Он подчеркнул, что патогенная флора в воде может отсутствовать сегодня, но появиться завтра, поэтому термическая обработка снижает нагрузку на иммунитет.

"Если мы не хотим патогенную микрофлору иметь у себя в организме и с ней бороться силами иммунитета, тогда проще облегчить задачу нашему организму и обеззараживать воду. Различными методами можно обеззараживать. Можно хлорировать, можно озонировать, можно кипятить, это термическая обработка", — отметил эксперт.

Кроме того, Пешков связал пользу кипячения с солевым составом питьевой воды. По его словам, при термической обработке часть солей выпадает в осадок, что особенно важно в регионах с сильно минерализованной водой.

Эксперт также пояснил, что федеральные программы по обеспечению чистой воды касаются прежде всего защиты поверхностных и подземных источников от загрязнений. При этом состояние источников водоснабжения, по его оценке, остается серьезной экологической проблемой, поскольку накопленные загрязнения могут влиять на качество воды еще десятилетиями.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

