Удивительные "перевёрнутые" водопады готовы столкнуться с изменениями климата

На нашей планете существуют водопады, которые, вопреки законам физики, изменяют направление потока воды из-за сильных ветров. Эти необычные природные явления встречаются в следующих местах:
- Великобритания: водопад Киндер (Kinder Downfall) в графстве Дербишир.
- Австралия: водопад Южного Сиднея.
- Гавайи: водопад Вайпугия на острове Оаху, также известный как "Перевернутый" водопад.
Директор Института исследований континентальных водных объектов Российского государственного гидрометеорологического университета и доктор географических наук Шамиль Поздняков в разговоре с NewsInfo.Ru отметил, что изменения климата могут потенциально влиять на этот феномен.
Разбалансировка экосистем и изменение водного баланса могут привести к новым равновесным состояниям водных систем. Однако каждое место уникально, и для понимания всех факторов, влияющих на эти явления, требуется индивидуальный подход.
Поздняков считает, что исчезновение таких "перевернутых" водопадов маловероятно, однако их будущее зависит от множества сложных и взаимосвязанных факторов.
Фото: commons.wikimedia.org/Dave59 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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