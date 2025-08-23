Два часа памяти: уникальная экскурсия на теплоходе знакомит с героическим прошлым флота

В Санкт-Петербурге состоялась презентация уникального культурно-исторического проекта "Маршруты памяти", в рамках которого был разработан первый в России специализированный водный экскурсионный маршрут, посвященный воинской славе. Инициатива реализована при поддержке городской администрации.

Флагманским предложением нового проекта стал двухчасовой тур на теплоходе под названием "Петербург. Город и флот". Его протяженность составляет 24 километра, а маршрут проложен таким образом, чтобы продемонстрировать ключевые объекты, связанные с историей российского флота и судостроения.

Экскурсанты смогут увидеть с воды легендарный крейсер "Аврора", Петропавловскую крепость и здание Военно-морской академии имени Кузнецова, а также узнают о подвиге моряков и ленинградских рабочих в годы войны и блокады.

Как отметили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма, над созданием содержательной части маршрута работала команда специалистов Городского туристско-информационного бюро с ведущими экспертами Российского военно-исторического общества. Для обеспечения исторической достоверности был проведен масштабный анализ уникальных материалов из фондов Президентской библиотеки.

По словам главы комитета Евгения Панкевича, проект призван не только сохранить историческое наследие, но и предложить жителям и гостям города принципиально новый взгляд на знакомые достопримечательности, выстроив их в ранее не представленной последовательности, что раскрывает дополнительные грани прошлого Северной столицы. Параллельно с водным маршрутом был представлен и пешеходный тур по Васильевскому острову.