Производители алкоголя в России бьют все рекорды: на 32% больше произвели игристого, на 12% - классических вин, и на 4,5% - водки

Российские производители алкоголя в период с января по июль текущего года изготовили 7,5 миллионов декалитров игристых вин, которые часто называют шампанскими. Это впечатляющий рост на 32% по сравнению с аналогичным отрезком времени в прошлом году, согласно данным Росалкогольрегулирования.

Производство неигристых вин также продемонстрировало положительную динамику, увеличившись на 11,7% и достигнув объема в 18,6 миллионов декалитров. Наиболее заметный скачок наблюдался в сегменте ликерных вин, где производство выросло почти в 1,7 раза, составив 770,2 тысячи декалитров.

Водочные предприятия не остались в стороне и увеличили выпуск продукции на 4,5%, достигнув показателя в 41,7 миллионов декалитров. Розлив коньяка также показал значительный рост — на 16,8%, до 5 миллионов декалитров.

В общей сложности, объем производства крепких алкогольных напитков (свыше 9 градусов) составил 61,1 миллион декалитров, что превышает прошлогодний показатель на 9,7%. В то же время, производство слабоалкогольных напитков, напротив, сократилось на 22,4%, составив 8,6 миллионов декалитров.

Подводя итог, можно сказать, что за первые семь месяцев года алкогольная промышленность России произвела 101,9 миллион декалитров спиртосодержащей и алкогольной продукции (исключая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху). Это свидетельствует о росте на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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