Хирург Александр Умнов рассказал, что употребление водки женщинами может привести к серьезным репродуктивным проблемам, включая бесплодие и выкидыши. По его словам, женский организм более чувствителен к алкоголю из-за меньшего количества ферментов, расщепляющих этанол, сообщает News.Ru.

Это может нарушить менструальный цикл, снизить либидо и угасить материнский инстинкт. Умнов также указал на повышенный риск рождения детей с пороками развития и изменения в поведении и внешности женщин, влияющие на их способность заботиться о потомстве.

Фото: commons.wikimedia.org/Lvova Anastasiya (public domain)