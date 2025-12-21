Русская водка обошла США и Францию: на китайском рынке произошёл сдвиг

Поставки российской водки на китайский рынок в этом году показали резкий рост, позволив России существенно укрепить свои позиции среди крупнейших экспортеров крепкого алкоголя в КНР. За январь-ноябрь объем экспорта увеличился почти вдвое, а российские производители обошли сразу несколько традиционно сильных игроков. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможни.

Рекордная динамика за год

Согласно проанализированной статистике, за одиннадцать месяцев Китай импортировал водку из России на сумму 2,1 миллиона долларов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял лишь 1,2 миллиона долларов. Таким образом, рост поставок достиг 1,7 раза, что стало одним из самых заметных скачков среди всех стран-экспортеров.

Дополнительным индикатором устойчивого спроса стала динамика конца осени. В ноябре объем импорта российской водки составил 134,6 тысячи долларов, что в 1,6 раза превышает уровень предыдущего месяца. Это максимальное значение с мая текущего года, когда закупки достигали 330,8 тысячи долларов.

Место России на рынке Китая

По итогам одиннадцати месяцев Россия заняла третье место среди крупнейших поставщиков водки в Китай. Более высокие объемы экспорта зафиксированы лишь у Швеции, которая поставила продукции на 15,2 миллиона долларов, и Индонезии с результатом 2,2 миллиона долларов.

Такой результат позволил российским компаниям обойти целый ряд стран, которые ранее опережали РФ. В частности, Франция, США и Великобритания, находившиеся выше в рейтинге год назад, теперь занимают пятое, седьмое и восьмое места соответственно. Это свидетельствует о заметном перераспределении долей на китайском рынке крепкого алкоголя.

Факторы роста и перспективы

Эксперты связывают увеличение поставок с ростом интереса китайских потребителей к зарубежным алкогольным брендам и расширением торговых связей между Россией и Китаем. Важную роль играет и активное продвижение российской продукции, а также ценовая конкурентоспособность на фоне изменений в структуре мирового экспорта.

Кроме того, рост экспорта водки вписывается в общую тенденцию увеличения поставок российской продукции на китайский рынок в разных сегментах. Усиление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами создает дополнительные возможности для наращивания объемов и закрепления достигнутых позиций.

Изменение баланса на рынке

Текущие показатели показывают, что Россия постепенно становится одним из ключевых игроков на китайском рынке водки. При сохранении спроса и благоприятной конъюнктуры российские производители могут и дальше наращивать присутствие, вытесняя традиционных конкурентов и укрепляя экспортные позиции.