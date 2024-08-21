Tesla отзывает 9 тысяч внедорожников Model X, у водителей которых может уехать крыша

Компания Tesla планирует отозвать с американского рынка 9 136 внедорожников Model X из-за проблем с обшивкой крыши. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), существует риск аварийных ситуаций из-за дефектов в конструкции крыши.
За первые шесть месяцев 2024 года компания уже отозвала около 2,6 миллиона автомобилей в США из-за различных проблем с безопасностью.
Как сообщает агентство Reuters, на указанных автомобилях были неправильно закреплены передний и центральный элементы обшивки крыши, что может привести к их отделению от корпуса автомобиля во время движения. Это создаёт потенциальную угрозу безопасности на дороге.
Tesla планирует провести бесплатную проверку и устранение дефектов для всех владельцев пострадавших транспортных средств.
В мае 2024 года Tesla объявила об отзыве более 125 тысяч автомобилей в США из-за неисправности системы оповещения о непристёгнутом ремне безопасности. Тогда под отзыв попали модели Model S, выпущенные с 2012 по 2024 год, Model X с 2015 по 2024 год, а также Model 3 (2017-2023 годы выпуска) и Model Y (2020-2023 годы выпуска).
В начале августа стало известно, что в Китае также будет отозвано свыше полутора миллионов автомобилей Tesla, включая модели Model S, Model X, Model 3 и Model Y, по причине аналогичных проблем с безопасностью.
Кроме того, в конце мая 2024 года Tesla объявила об отзыве 125 227 автомобилей из-за сбоя в системе предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности, что стало причиной очередной волны отзывов.
Фото: Wikimedia Commons'tan/ Elise240SX (Creative Commons 4.0)
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