В жаркие дни водителям рекомендуется носить лёгкую и удобную одежду из натуральных материалов. Это поможет им управлять автомобилем более комфортно.
Деловой костюм, который многие автомобилисты надевают на работу, не подходит для жаркой погоды. Он сковывает движения и может вызывать дискомфорт. Поэтому, если вы едете на работу или возвращаетесь с неё, стоит снять пиджак. Дело в том, что пиджаки обычно довольно тесные и тёмные, а это значит, что они удерживают тепло и могут вызывать перегрев.
Кроме того, галстук также может мешать водителю в жару. Поэтому его тоже лучше снять. Если же вы предпочитаете носить рубашку, то стоит расстегнуть три пуговицы: верхнюю на воротнике и по одной на рукавах. Это поможет вам чувствовать себя более комфортно за рулём.
Помните, что от вашего самочувствия и внимательности зависит соблюдение правил дорожного движения, а значит и безопасность на дороге.
Фото: commons. wikimedia.org/Raysonho(Creative Commons CC0 1.0)
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