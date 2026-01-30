Полезна только в отдельных случаях: правда о теплой воде натощак

Стакан теплой воды утром действительно может умеренно стимулировать отток желчи, но выраженного лечебного эффекта от этой привычки ждать не стоит, пояснил гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Петр Ткаченко. О том, кому такая практика может быть полезна, а кому не нужна, специалист рассказал NewsInfo.

По словам эксперта, теплая вода действительно запускает ряд физиологических механизмов, которые косвенно влияют на работу желчного пузыря, однако этот эффект остается мягким и универсальным.

"Вода теплая дает эффект, но не сильно выраженный. Это лучше, чем ничего. Теплая вода немного растягивает желудок, сделает кровь более жидкой и желчь сделает более жидкой, расслабляется желчный пузырь и он умеренно сокращается", — пояснил Ткаченко.

Он отметил, что более выраженное желчегонное действие оказывают жирные продукты и масла, однако с ними нужно быть осторожнее. При анатомических особенностях желчного пузыря или наличии камней чрезмерная стимуляция может ухудшать самочувствие.

"Симуляция слишком сильная желчного пузыря будет вызывать дискомфорт определенный, с особенно если есть перекруты, сужения, камни. У большинства людей если проблем нет с желчным пузырем, то он должен хорошо работать", — говорит гастроэнтеролог.

При этом теплая вода, по словам специалиста, может применяться за тридцать минут до еды, но при отсутствии заболеваний желчного пузыря организм, как правило, справляется и без дополнительных стимулов. Эксперт напомнил, что основным способом профилактики застоя желчи остается регулярное питание, так как каждый прием пищи в норме запускает сокращение желчного пузыря.