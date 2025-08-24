Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by vwalakte is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 21:16

Гидратация на тарелке: как еда увлажняет не хуже бутылки воды

Диетолог объяснила, как увлажнять организм без воды — через овощи и фрукты

Когда наступает жара, врачи в один голос советуют: пейте больше воды. Но что делать тем, кому обычная вода кажется скучной или неприятной на вкус? Диетолог Уксия Родригес в интервью Infosalus рассказала, как можно увлажнять организм без стакана воды в руке, и при этом получить не меньше пользы.

Вода в тарелке: что стоит есть чаще

"Овощи, фрукты и ягоды — отличные помощники в восполнении водного баланса", — говорит Родригес.

Особенно полезны продукты, в которых более 90% воды:

  • арбуз и дыня — сладкие и насыщают влагой;
  • клубника — идеальна как десерт или добавка к салату;
  • огурцы и помидоры — отличная база для летних закусок;
  • кабачки — универсальны в запеканках, рагу и на гриле.

Эти продукты не только освежают, но и поддерживают водный баланс, особенно в жаркие дни.

Польза не только в воде
Родригес подчёркивает, что водосодержащие продукты — это намного больше, чем просто "влага на тарелке":

  • Клетчатка — помогает пищеварению, предотвращает запоры;
  • Антиоксиданты — защищают клетки от окислительного стресса;
  • Витамины и минералы — укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца и состояние кожи.

Таким образом, делая ставку на "влажные" овощи и фрукты, вы получаете двойной эффект: увлажнение и укрепление здоровья.

