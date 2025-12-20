Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:28

Бюджетных мест стало больше — и это не случайно: Крым закрывает кадровые дыры через СПО

Спрос на среднее профобразование в Крыму вырос на 25% за год — Юлия Кононова

Спрос на колледжи и техникумы в Крыму растёт теми же темпами, что и в целом по стране: всё больше девятиклассников осознанно выбирают среднее профессиональное образование как быстрый и практичный путь к работе. О ситуации на полуострове, со ссылкой на эфир радио "Спутник в Крыму", рассказала начальник центра трудоустройства выпускников Крымского центра развития профессионального образования Юлия Кононова.

Абитуриенты всё чаще выбирают СПО

По словам Кононовой, Крым не отстаёт от общероссийской тенденции. В рамках вступительной кампании 2025-2026 учебного года в колледжи и техникумы республики было подано более 70 тысяч заявлений — на 25% больше, чем годом ранее. Более 81% зачисленных первокурсников поступили после 9 класса.

"Да, мы ничуть не отстаем от других регионов Российской Федерации. В рамках вступительной компании 2025-26 учебного года, на программы среднего профессионального образования в крымские колледжи и техникумы было подано более 70 000 заявлений от абитуриентов", — рассказала начальник центра трудоустройства выпускников Юлия Кононова.

Она отметила, что рост интереса связан не только с популяризацией рабочих профессий, но и с реальными возможностями трудоустройства сразу после выпуска.

Бюджетные места и рынок труда

Контрольные цифры приёма формируются за счёт республиканского и федерального бюджетов. В новом учебном году за счёт средств Республики Крым предусмотрено 7 958 бюджетных мест — это на 585 больше, чем годом ранее. Дополнительно реализуется около тысячи мест за счёт федерального финансирования.

Как подчеркнула Кононова, распределение бюджетных мест напрямую зависит от анализа регионального рынка труда. В Крыму сохраняется дефицит кадров в строительстве и сельском хозяйстве, ощущается нехватка медицинских работников, востребованы специалисты в сфере туризма и IT.

При этом по юридическим и экономическим направлениям контрольные цифры приёма постепенно сокращаются. Причина в том, что выпускники таких программ чаще продолжают обучение в вузах, а не выходят на рынок труда сразу после получения диплома.

Работа ещё во время учёбы

Отдельно эксперт отметила рост престижа рабочих профессий на полуострове. По её словам, для части абитуриентов колледжи и техникумы уже выглядят более привлекательными, чем некоторые вузы. Работодатели готовы предлагать конкурентную заработную плату даже молодым специалистам без большого опыта.

"В Крыму наши работодатели сразу готовы предложить достаточно конкурентную заработную плату даже для молодых специалистов", — отметила начальник центра трудоустройства выпускников.

Многие студенты начинают получать доход уже во время производственной практики, которая в большинстве случаев оплачивается. Предприятия заинтересованы в дальнейшем росте молодых кадров и идут навстречу тем, кто совмещает работу с заочным обучением в вузе. По прогнозу Кононовой, в следующем году контрольные цифры приёма снова будут увеличены, чтобы сократить кадровый дефицит и удержать молодых специалистов в регионе.

