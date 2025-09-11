Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 1:16

Звук раненого буйвола: как Брюс Дикинсон возвращал голос после лечения рака

Брюс Дикинсон рассказал о восстановлении голоса после лечения рака

Легендарный вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон откровенно рассказал о своём пути восстановления после лечения рака. В эфире YouTube-канала The Charismatic Voice 67-летний музыкант поделился воспоминаниями о том, как впервые попробовал снова петь спустя полгода после терапии:

"Я самый нетерпеливый человек в мире. Я попытался запеть примерно через шесть месяцев и был в шоке от того, насколько ужасно это звучит. Это было похоже на звук раненого буйвола".

Болезнь и лечение

В феврале 2015 года группа сообщила, что у Дикинсона обнаружили опухоль в задней части языка. Размером она была с мяч для гольфа и находилась уже на третьей стадии. Позже нашли ещё одну — в лимфоузле, "с клубнику".

Музыкант прошёл семинедельный курс лучевой и химиотерапии. Тогда Iron Maiden подчеркнули, что ранняя диагностика позволила сохранить оптимистичный прогноз.

Первые шаги к возвращению

Врачи предупреждали, что на восстановление уйдёт не меньше десяти месяцев. Дикинсон решил подождать, но однажды почувствовал прилив сил:

"Я просто гулял по дому, напел несколько нот и понял: мне не больно. И вот оно здесь".

Вскоре он решился проверить себя на песне Run to the Hills и был потрясён: голос вернулся. Но артист осознанно решил "убрать его обратно в коробку", чтобы дать связкам ещё больше времени на полное восстановление.

Готовность к замене

В беседе с подкастером Ричем Роллом в 2024 году Дикинсон признался:

"Я был вполне готов смириться с тем, что, возможно, больше не смогу петь с Iron Maiden. Но если я не смогу делать это так, как должен, я помогу группе найти отличную замену. Потому что музыка неприкосновенна".

Iron Maiden и сила музыки

Брюс присоединился к Iron Maiden в 1981 году, а спустя годы вернулся после короткого ухода. С тех пор он участвовал в создании культовых хитов группы — от Run to the Hills до 2 Minutes to Midnight.

Сегодня, спустя десятилетия на сцене, Дикинсон уверен, что главным секретом выживания коллектива остаётся взаимное уважение и преданность музыке:

"Мы выросли друг в друга как личности, но музыка всегда остаётся неприкосновенной".

