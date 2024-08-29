Четверо из реабилитационного центра: во Владивостоке ищут сбежавших подростков

Во Владивостоке разыскивают сбежавших подростков из центра реабилитации

Во Владивостоке объявлен розыск четверых несовершеннолетних, которые самовольно покинули государственный социально-реабилитационный центр. Организация "Примпоиск" сообщила, что поиски подростков уже начались.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, 15-летняя Полина Соловей, 13-летние Александр Кравченко и Никита Шведюк, а также 12-летний Кирилл Самус в среду, 28 августа, покинули учреждение "Парус надежды", где проходили реабилитацию. До настоящего времени их местонахождение остается неизвестным.

Всех, кто может предоставить информацию о пропавших подростках, просят связаться с полицией или волонтерами.

Центр "Парус надежды" функционирует во Владивостоке с 1994 года, оказывая помощь детям и подросткам, которые нуждаются в социальной поддержке и реабилитации.

Фото: commons. wikimedia. org/Patrickroque01 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)