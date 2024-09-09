Более десяти человек пропали без вести в результате обрушения моста в провинции Футхо на севере Вьетнама, сообщает новостной портал VnExpress.

По информации издания, мост через реку Красную рухнул в понедельник, когда на нем находились несколько автомобилей и мотоциклов, которые затем упали в воду. Точное количество людей, находившихся в транспортных средствах, пока не установлено, однако в настоящее время пропавшими считаются 13 человек.

Местным рыбакам, находившимся в районе обрушения, удалось спасти четырех человек из воды. Тем не менее, из-за высокой скорости течения реки другие пострадавшие могли быть унесены далеко от места происшествия, отмечает портал, добавляя, что спасенные были найдены на значительном расстоянии от обрушившегося моста.

По данным вьетнамских военных, которые проводят поисково-спасательную операцию на месте происшествия, анализ видеозаписей с камер наблюдения и регистраторов автомобилей, находившихся рядом с мостом перед его обрушением, показывает, что вместе с частью моста в реку упали не менее 10 легковых и грузовых автомобилей, а также два мотоцикла. Военные продолжают поиски пропавших на нескольких лодках, сообщает VnExpress.

Военные также отметили, что реальное число пропавших может быть выше, так как по видеозаписям невозможно точно определить, сколько человек находилось в каждом автомобиле.

Ранее сообщалось, что в результате супертайфуна "Яги", который обрушился на Вьетнам в ночь на понедельник, в северных провинциях страны погибли 59 человек, а еще 299 получили ранения. Тайфун и сопровождающие его ливни также привели к резкому повышению уровня воды в реках северных провинций Вьетнама, сообщает VnExpress.

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