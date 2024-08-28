Теракт в французской синагоге: подозреваемые предъявлены обвинения и помещены в СИЗО

Подозреваемый в организации теракта у синагоги в департаменте Эро на юге Франции и один из его родственников арестованы и обвинены в совершении террористического преступления.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

В среду вечером в Париже судья по делам о борьбе с терроризмом предъявил обвинения двум подозреваемым в покушении на убийство, совершенном на почве расовой или религиозной ненависти, в связи с террористической деятельностью. Третий подозреваемый был отпущен под судебный контроль.

По информации BFMTV, задержанный, мужчина алжирского происхождения, заявил следователям, что его действия были мотивированы поддержкой Палестины. Он утверждал, что не планировал никого убивать, а хотел запугать общество и побудить израильские власти отреагировать на ситуацию.

PNAT также сообщила, что подозреваемый делился с близкими желанием отправиться в сектор Газа для участия в боевых действиях, приобрел огнестрельное оружие и изучал в интернете информацию о местоположении синагог и датах еврейских праздников.

Напомним, что 25 августа министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании подозреваемого в Ниме, получившего ранения в ходе задержания.

В минувшую субботу перед синагогой в департаменте Эро произошел взрыв после поджога двух автомобилей, в одном из которых находился газовый баллон. В результате один полицейский получил ранения. PNAT начала расследование и установила, что в момент взрыва в синагоге находилось пять человек, которые не пострадали.

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