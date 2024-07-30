Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, выступил с резкой критикой Европейского Союза. Он считает, что ЕС следует расстаться с этой структурой, так как ее агрессивные действия против России и ее сторонников создают угрозу миру.

Филиппо обвинил ЕС в желании вступить в войну и призвал к ее уничтожению. По его мнению, это подтверждается осуждением инициатив Венгрии, направленных на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, прибывший в Москву 5 июля, провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Орбан назвал этот визит первым шагом в мирной миссии, начавшейся поездкой в Киев 2 июля. Он заявил о планах провести еще несколько подобных встреч. Орбан также побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфликта с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился на саммит НАТО в Вашингтон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил позитивный характер действий Орбана, подчеркнув, что Москва считает его стремление к диалогу позитивным и полезным.

Фото: commons.wikimedia.orgБландин Ле Кейн(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)