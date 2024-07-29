Экс-баскетболистка из Франции Эмили Гомис поделилась с агентством "Анадолу" информацией о том, что ее лишили статуса посла Олимпийских игр 2024 года в Париже. Причиной стала ее критика действий Израиля в отношении сектора Газа.
Спортсменка рассказала, что разместила в социальных сетях пост в поддержку Палестины с целью привлечь внимание к проблеме. После публикации ей позвонил агент с просьбой удалить запись.
Гомис пояснила, что принесла извинения за пост, хотя не понимала, перед кем именно ей следует извиняться. Она связалась с Тони Эстанге, председателем оргкомитета Игр-2024, чтобы объяснить, что ее публикация не была направлена против евреев или какой-либо другой группы.
По словам экс-баскетболистки, Эстанге обещал обсудить ситуацию с представителями МОК, но впоследствии попросил ее покинуть должность посла.
Гомис выразила мнение, что стала мишенью для произраильских организаций. Она упомянула, что председатель Представительного совета еврейских учреждений Франции (CRIF) сообщил СМИ о своем звонке министру спорта с требованием ее увольнения.
Спортсменка подчеркнула, что против нее была развернута пропагандистская кампания не из-за антисемитизма или поддержки терроризма, а из-за ее позиции в поддержку палестинского народа.
Фото: commons. wikimedia.orgЭнн Джеа.(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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