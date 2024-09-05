Во Франции призвали Камалу Харрис объяснить слова Владимира Путина

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо потребовал разъяснений от кандидата в президенты США Камалы Харрис после высказывания президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Об этом политик сообщил в социальной сети X.
Филиппо отметил, что Путин выразил поддержку Харрис на предстоящих в ноябре президентских выборах в США, и подчеркнул, что ей необходимо дать объяснения по этому поводу.
На ВЭФ Владимир Путин в шутливой форме заметил, что раз Джо Байден рекомендовал своим сторонникам голосовать за Харрис, то и Россия последует этому совету, поддержав ее кандидатуру. Кроме того, он прокомментировал ее манеру смеяться, добавив, что если ее смех настолько заразителен, то, вероятно, у нее все в порядке.
Фото: commons. wikimedia.orgPresidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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