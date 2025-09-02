Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бегун на треке
Бегун на треке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Ошибка в подсчётах VO2 может стоить здоровья — вот что важно знать

Содержание углекислого газа в выдохе достигает 4% — данные спортивной медицины

Когда мы говорим о том, насколько эффективно организм использует энергию, ключевыми показателями становятся VO2 и VCO2. Эти параметры позволяют понять, как именно тело расходует кислород и выделяет углекислый газ во время физической активности. Фактически, они дают возможность заглянуть внутрь процессов обмена веществ и оценить, насколько хорошо человек умеет "сжигать" жиры и углеводы при нагрузке.

Что такое VO2 и VCO2

VO2 отражает объём кислорода, который организм потребляет каждую минуту. Чем выше этот показатель при определённой нагрузке, тем больше возможностей у мышц работать длительное время без преждевременной усталости. VCO2, в свою очередь, показывает, сколько углекислого газа выделяется при дыхании. Этот газ образуется как побочный продукт переноса кислорода и энергетических реакций.

Вместе показатели VO2 и VCO2 дают довольно полную картину того, какие источники энергии использует тело: жиры или углеводы. Например, при низкой интенсивности организм чаще расходует жиры, а при более тяжёлых нагрузках переключается на быстрый источник — углеводы.

Формулы для расчётов

Существует несколько способов вычислить VO2. Самая распространённая формула для абсолютного значения выглядит так:

VO2 (мл/мин) = (HR x SV) x a-vO2

Здесь HR — частота сердечных сокращений, SV — ударный объём сердца, то есть количество крови, выбрасываемое за один удар, а a-vO2 — разница в содержании кислорода в артериальной и венозной крови. Полученное число показывает, сколько миллилитров кислорода проходит через ткани в минуту.

Для примера: при пульсе 150 ударов в минуту, ударном объёме 100 мл и a-vO2 = 0,14, общий показатель VO2 составит 2100 мл в минуту.

VCO2 вычисляется иначе:

VCO2 (мл/мин) = (VE x FeCO2) — (VI x FiCO2)

VE — это объём выдыхаемого воздуха в минуту, VI — объём вдыхаемого, FeCO2 — доля углекислого газа в выдохе, а FiCO2 — во вдохе. В обычном воздухе содержится всего около 0,004% CO2, но при выдохе этот показатель возрастает до 4%.

Как проходят профессиональные тесты

Точные замеры VO2 и VCO2 доступны только в специализированных лабораториях и спортивных центрах. Там используют оборудование, фиксирующее дыхательный объём, состав выдыхаемого воздуха и частоту сердечных сокращений. Такие тесты проводят как в состоянии покоя, так и во время постепенно возрастающих нагрузок. В итоге получают не только базовые показатели, но и VO2max — максимальное потребление кислорода, признанное "золотым стандартом" оценки выносливости.

По данным Mayo Clinic, VO2 отражает количество кислорода, необходимое для выполнения различных видов деятельности. Измеряется он в миллилитрах на килограмм массы тела в минуту. Чем выше VO2max, тем больше у организма резервов для тяжёлых тренировок и длительных соревнований.

Можно ли рассчитать самостоятельно

Конечно, далеко не каждый имеет доступ к профессиональным исследованиям. Для любителей спорта существуют простые способы приблизительно оценить свой VO2max. Один из самых известных — тест Купера. Нужно пробежать за 12 минут максимально возможное расстояние, измерить его в метрах и подставить в формулу:

VO2max = [(0,0268 x D) — 11,3] x BW

Где D — дистанция в метрах, а BW — масса тела в килограммах. Этот расчёт не даст стопроцентной точности, но позволит понять примерный уровень физической подготовки и динамику прогресса.

Зачем это нужно

Понимание своих показателей VO2 и VCO2 полезно не только профессиональным спортсменам. Даже обычным любителям фитнеса такие знания помогают правильно строить тренировки, выбирать оптимальный темп и контролировать прогресс. Кроме того, это способ оценить работу сердечно-сосудистой системы и способность организма к восстановлению.

Для атлетов высокого уровня такие тесты становятся инструментом тонкой настройки тренировочного процесса. Для людей, заботящихся о здоровье, — индикатором того, насколько эффективно тело расходует энергию и какие резервы ещё можно развить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: нагрузка на бицепс при упражнениях на скамье Скотта выше, чем при подъёмах стоя сегодня в 4:26

Бицепс растёт иначе: почему опытные атлеты выбирают скамью Скотта

Легендарная скамья Скотта изменила подход к тренировке рук. Разбираемся, кому подходит это упражнение, как правильно его выполнять и каких ошибок избегать.

Читать полностью » Пульс 200 ударов при нагрузке допустим только для молодых — кардиолог Нилай Мехта сегодня в 4:10

Сердце на грани: что означает пульс выше 200 ударов при тренировке

Что делать, если во время тренировки пульс внезапно подскакивает выше 200 ударов? Разбираем, когда это допустимо, а когда опасно для здоровья.

Читать полностью » Джефф Трипп рассказал, как выбрать время для кардиотренировки утром или вечером сегодня в 3:50

Кардио утром или вечером? Ошибка, из-за которой усилия пропадают даром

Когда лучше выходить на пробежку — утром или вечером? Ответ не так очевиден: многое зависит от привычек, целей и даже качества сна.

Читать полностью » Тренер Джастис Уильямс представил 20-минутную тренировку рук с гирей сегодня в 3:30

20 минут, одна гиря — и руки выглядят так, будто вы месяцами ходите в зал

Гиря способна заменить целый спортзал: всего 20 минут тренировки — и ваши руки, плечи и корпус получают полноценную нагрузку. Узнайте, как построить такой комплекс.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: упражнение «Гидрант» помогает развивать глубокие мышцы живота сегодня в 3:16

Живот плоский, талия стройная — секрет кроется в одном упражнении

Чтобы увидеть рельефный пресс, одного качания кубиков недостаточно. Важнее техника, кардио и правильное упражнение, о котором знают далеко не все.

Читать полностью » Анджела Гаргано назвала лучшие упражнения для бицепсов и трицепсов сегодня в 3:10

Масса или сила: что важнее для тех, кто мечтает о мощных руках

Сильные руки — это не только красота, но и залог здоровья. Узнайте, как грамотно тренироваться, чтобы увидеть первые результаты уже через месяц.

Читать полностью » Упражнения для пресса: специалисты рассказали о лучших способах разнообразить тренировку сегодня в 2:50

Пресс под угрозой: самые частые ошибки при классических упражнениях

Скучные скручивания можно заменить десятками эффективных упражнений. Узнайте, какие вариации помогут укрепить пресс и сделают тренировки интереснее.

Читать полностью » Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США сегодня в 2:30

Велотренажёр против скручиваний: неожиданный ответ в борьбе с жиром

Велотренажёр помогает быстрее справиться с лишним жиром на животе, чем упражнения на пресс. Но важно знать, как правильно выстроить тренировки.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Питомцы

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак
Еда

Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров
Спорт и фитнес

Тренер Бобби Галлант назвал сочетание разных темпов оптимальным для силовых занятий
Туризм

Сравнение Алтая и Кавказа: горные пейзажи России
Дом

Как тараканы проникают через вентиляцию и что с этим делать
Дом

Герметизация щелей: как перекрыть маршруты тараканов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet