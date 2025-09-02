Ошибка в подсчётах VO2 может стоить здоровья — вот что важно знать

Когда мы говорим о том, насколько эффективно организм использует энергию, ключевыми показателями становятся VO2 и VCO2. Эти параметры позволяют понять, как именно тело расходует кислород и выделяет углекислый газ во время физической активности. Фактически, они дают возможность заглянуть внутрь процессов обмена веществ и оценить, насколько хорошо человек умеет "сжигать" жиры и углеводы при нагрузке.

Что такое VO2 и VCO2

VO2 отражает объём кислорода, который организм потребляет каждую минуту. Чем выше этот показатель при определённой нагрузке, тем больше возможностей у мышц работать длительное время без преждевременной усталости. VCO2, в свою очередь, показывает, сколько углекислого газа выделяется при дыхании. Этот газ образуется как побочный продукт переноса кислорода и энергетических реакций.

Вместе показатели VO2 и VCO2 дают довольно полную картину того, какие источники энергии использует тело: жиры или углеводы. Например, при низкой интенсивности организм чаще расходует жиры, а при более тяжёлых нагрузках переключается на быстрый источник — углеводы.

Формулы для расчётов

Существует несколько способов вычислить VO2. Самая распространённая формула для абсолютного значения выглядит так:

VO2 (мл/мин) = (HR x SV) x a-vO2

Здесь HR — частота сердечных сокращений, SV — ударный объём сердца, то есть количество крови, выбрасываемое за один удар, а a-vO2 — разница в содержании кислорода в артериальной и венозной крови. Полученное число показывает, сколько миллилитров кислорода проходит через ткани в минуту.

Для примера: при пульсе 150 ударов в минуту, ударном объёме 100 мл и a-vO2 = 0,14, общий показатель VO2 составит 2100 мл в минуту.

VCO2 вычисляется иначе:

VCO2 (мл/мин) = (VE x FeCO2) — (VI x FiCO2)

VE — это объём выдыхаемого воздуха в минуту, VI — объём вдыхаемого, FeCO2 — доля углекислого газа в выдохе, а FiCO2 — во вдохе. В обычном воздухе содержится всего около 0,004% CO2, но при выдохе этот показатель возрастает до 4%.

Как проходят профессиональные тесты

Точные замеры VO2 и VCO2 доступны только в специализированных лабораториях и спортивных центрах. Там используют оборудование, фиксирующее дыхательный объём, состав выдыхаемого воздуха и частоту сердечных сокращений. Такие тесты проводят как в состоянии покоя, так и во время постепенно возрастающих нагрузок. В итоге получают не только базовые показатели, но и VO2max — максимальное потребление кислорода, признанное "золотым стандартом" оценки выносливости.

По данным Mayo Clinic, VO2 отражает количество кислорода, необходимое для выполнения различных видов деятельности. Измеряется он в миллилитрах на килограмм массы тела в минуту. Чем выше VO2max, тем больше у организма резервов для тяжёлых тренировок и длительных соревнований.

Можно ли рассчитать самостоятельно

Конечно, далеко не каждый имеет доступ к профессиональным исследованиям. Для любителей спорта существуют простые способы приблизительно оценить свой VO2max. Один из самых известных — тест Купера. Нужно пробежать за 12 минут максимально возможное расстояние, измерить его в метрах и подставить в формулу:

VO2max = [(0,0268 x D) — 11,3] x BW

Где D — дистанция в метрах, а BW — масса тела в килограммах. Этот расчёт не даст стопроцентной точности, но позволит понять примерный уровень физической подготовки и динамику прогресса.

Зачем это нужно

Понимание своих показателей VO2 и VCO2 полезно не только профессиональным спортсменам. Даже обычным любителям фитнеса такие знания помогают правильно строить тренировки, выбирать оптимальный темп и контролировать прогресс. Кроме того, это способ оценить работу сердечно-сосудистой системы и способность организма к восстановлению.

Для атлетов высокого уровня такие тесты становятся инструментом тонкой настройки тренировочного процесса. Для людей, заботящихся о здоровье, — индикатором того, насколько эффективно тело расходует энергию и какие резервы ещё можно развить.