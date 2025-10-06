Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Космос
Космос
© commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:04

Во вселенной появился космический обжора: планета-одиночка набирает массу быстрее, чем звёзды рождаются

Астрономы зафиксировали планету без звезды, продолжающую расти в глубинах космоса — открытие института в Палермо

Астрономы из Палермо представили одно из самых удивительных открытий последних лет: в глубинах межзвёздной пустоты обнаружена планета, которая не просто существует без звезды, а продолжает набирать массу со скоростью шесть миллиардов тонн в секунду. Этот загадочный объект, обозначенный как Cha 1107-7626, способен изменить представление учёных о том, как рождаются и эволюционируют миры.

Сравнение типов планет

Тип небесного тела Признаки Источник энергии Пример
Планеты вращаются вокруг звезды, отражают свет внешнее излучение Земля, Юпитер
Коричневые карлики промежуточны между звёздами и планетами, слабое свечение остаточное тепло и слабые реакции Gliese 229B
"Бродячие" планеты не связаны с системой, движутся свободно внутреннее тепло, магнитная энергия Cha 1107-7626

Советы шаг за шагом (как учёные изучают такие объекты)

  1. Поиск по инфракрасным следам. Так как планета не светится, её обнаруживают по тепловому излучению.

  2. Использование радиотелескопов и спектроскопии. Эти методы позволяют определить химический состав атмосферы.

  3. Сравнение с моделями роста. По измерениям массы и плотности можно оценить возраст и динамику объекта.

  4. Долгосрочное наблюдение. Учёные следят за изменениями температуры и магнитной активности.

  5. Компьютерное моделирование. Симуляции показывают, откуда планета могла появиться и почему растёт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что планеты всегда зависят от звёзд.
    Последствие: неполное понимание механики формирования небесных тел.
    Альтернатива: изучать сценарии "изгнания" планет из систем и их самостоятельную эволюцию.

  • Ошибка: игнорировать влияние магнитных полей.
    Последствие: упускается механизм роста массы и изменения атмосферы.
    Альтернатива: включать магнитогидродинамику в модели планетарного развития.

  • Ошибка: воспринимать "бродячие" планеты как исключение.
    Последствие: заниженная оценка их количества в Галактике.
    Альтернатива: рассматривать их как естественную часть космической экосистемы.

А что если…

А что если такие свободные планеты — не редкость, а правило? Исследования показывают, что миллиарды небесных тел могли быть выброшены из своих систем гравитационными взаимодействиями. Это значит, что Галактика может быть полна "потерянных миров", движущихся между звёздами, а некоторые из них способны не просто выживать, но и развиваться.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет понимание границ между планетами и звёздами требует сверхчувствительного оборудования
Подтверждает влияние магнитных процессов на рост небесных тел наблюдения труднодоступны и занимают годы
Даёт новые данные о формировании систем неясно, откуда поступает масса
Открывает перспективы для поиска подобных объектов высокая неопределённость в интерпретации данных

FAQ

Что такое Cha 1107-7626?
Это планета без звезды, примерно в 5-10 раз тяжелее Юпитера, расположенная на расстоянии около 620 световых лет.

Как она может набирать массу?
Учёные предполагают, что её подпитывает мощное магнитное поле, вызывающее энергетические выбросы и аккрецию вещества из окружающего пространства.

Кто руководил исследованием?
Проект возглавил Виктор Альмендрос-Абад из Национального института астрофизики, а в команде участвовала Белинда Дамиан из Университета Сент-Эндрюс.

Мифы и правда

  • Миф: планета без звезды не может существовать.
    Правда: такие объекты известны, просто их трудно обнаружить без светила.

  • Миф: межзвёздное пространство абсолютно пустое.
    Правда: оно наполнено газом, пылью и магнитными потоками, которые могут питать планеты.

  • Миф: масса планеты стабильна.
    Правда: у некоторых тел она может меняться из-за аккреции вещества и взаимодействия с полями.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о "бродячих" планетах появились в 1990-х годах при наблюдениях за молодыми звёздными скоплениями.

  2. В 2012 году телескопы ESO впервые подтвердили существование свободно плавающей планеты без звезды.

  3. Открытие Cha 1107-7626 в 2025 году стало первым случаем регистрации роста массы такого объекта.

Три интересных факта

  1. Cha 1107-7626 поглощает вещество со скоростью, сравнимой с миллиардом тонн в секунду — это масса, равная горе Эверест каждые 15 минут.

  2. Магнитное поле планеты настолько сильное, что может вызывать свечение атмосферы, подобное полярным сияниям.

  3. По оценкам астрофизиков, в Млечном Пути может быть более ста миллиардов подобных "осиротевших" планет.

