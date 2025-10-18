Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Натуральные микрогранулы против жира
Натуральные микрогранулы против жира
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:31

Внутри нас живёт два килограмма жизни: как подружиться со своей микрофлорой и перестать страдать от вздутия

Микрофлора кишечника восстанавливается с помощью пробиотиков и клетчатки из пищи — София Кованова

Здоровый кишечник — это не только хорошее пищеварение, но и крепкий иммунитет, красивая кожа и стабильное настроение. Всё это во многом зависит от микрофлоры — миллиарда полезных микроорганизмов, живущих внутри нас. Однако неправильное питание, стресс, антибиотики и малоподвижный образ жизни легко нарушают этот хрупкий баланс. О том, как его восстановить и чем отличаются пробиотики от пребиотиков, рассказала диетолог София Кованова.

Пробиотики, пребиотики и метабиотики: в чём разница

"Пробиотики — это то, что заселяет нашу микрофлору. Пребиотики — еда для микроорганизмов, которые населяют наш кишечник. Метабиотики — продукты их жизнедеятельности", — пояснила София Кованова.

Чтобы кишечник работал правильно, важно соблюдать баланс всех трёх элементов. Пробиотики без пребиотиков не приживутся, а избыток бактерий без достаточного питания может привести к вздутию и дискомфорту.

Элемент Что это такое Примеры продуктов Функция
Пробиотики Живые полезные бактерии Кефир, йогурт, кимчи, квашеная капуста Восстанавливают микрофлору
Пребиотики Питание для бактерий Цельнозерновые, бананы, чеснок, лук, яблоки Стимулируют рост полезных микроорганизмов
Метабиотики Продукты жизнедеятельности бактерий Производятся внутри организма Поддерживают обмен веществ и иммунитет

"Бывают ситуации, когда пробиотиков избыток или есть нехватка, и тогда возникают проблемы с пищеварением. В этом случае микрофлору нужно восстанавливать", — предостерегла специалист.

Советы шаг за шагом: как наладить микрофлору

  1. Добавьте в рацион кисломолочные продукты. Йогурт, ряженка, айран и кефир содержат живые бактерии, поддерживающие баланс флоры.

  2. Не забывайте о клетчатке. Она питает полезные бактерии и очищает кишечник. Лучше получать её из овощей, фруктов, злаков и орехов.

  3. Используйте "метод радуги”. Каждый день включайте в рацион продукты разных цветов:

  • красные — томаты, ягоды (антиоксиданты);
  • оранжевые — морковь, тыква (бета-каротин);
  • зелёные — брокколи, шпинат (хлорофилл);
  • фиолетовые — черника, свёкла (полифенолы).

  1. Ограничьте сахар и фастфуд. Эти продукты питают патогенные бактерии и угнетают полезные.

  2. Пейте больше воды. Она помогает клетчатке работать и предотвращает запоры.

"Разнообразие питания помогает сохранить молодость кожи и обеспечивает необходимую пищу для микрофлоры", — подчеркнула диетолог.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить пробиотики курсами без коррекции питания.
    Последствие: эффект кратковременный, микрофлора не восстанавливается.
    Альтернатива: сочетайте добавки с натуральными источниками клетчатки.

  • Ошибка: полностью исключать жиры.
    Последствие: нарушается усвоение витаминов A, D, E и K.
    Альтернатива: используйте полезные жиры — оливковое масло, авокадо, орехи.

  • Ошибка: питаться однообразно.
    Последствие: сокращается разнообразие бактерий в кишечнике.
    Альтернатива: придерживайтесь "метода радуги" и регулярно меняйте состав рациона.

А что если микрофлора нарушена?

Если появились вздутие, нерегулярный стул, усталость или проблемы с кожей — возможно, микробиом в дисбалансе. В этом случае стоит пройти анализ на состав микрофлоры и обратиться к гастроэнтерологу. Иногда достаточно скорректировать питание, а в других случаях врач может назначить комплекс пробиотиков и ферментов.

Плюсы и минусы приёма пробиотиков

Плюсы Минусы
Улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ Могут вызывать вздутие в начале приёма
Повышают иммунитет и устойчивость к инфекциям Неэффективны без пребиотиков
Восстанавливают флору после антибиотиков Требуют регулярного употребления
Поддерживают здоровье кожи и настроение Качество зависит от производителя

FAQ

Сколько времени нужно, чтобы восстановить микрофлору?
В среднем от 3 до 8 недель — всё зависит от состояния кишечника и рациона.

Можно ли получать пробиотики только из еды?
Да, но при серьёзных нарушениях полезны аптечные добавки.

Нужны ли детям пробиотики?
Да, особенно после курса антибиотиков или кишечных инфекций, но только по назначению врача.

Помогают ли пробиотики при стрессе?
Да, исследования показывают связь между микрофлорой и уровнем тревожности.

Как понять, что микрофлора в порядке?
Регулярный стул, отсутствие вздутия и усталости, ровное настроение и хорошее состояние кожи.

Мифы и правда

  • Миф: пробиотики можно принимать бесконтрольно.
    Правда: избыток бактерий вызывает дисбаланс и метеоризм.

  • Миф: клетчатка нужна только для кишечника.
    Правда: она снижает уровень холестерина и улучшает обмен веществ.

  • Миф: йогурты из супермаркета содержат достаточно пробиотиков.
    Правда: в большинстве магазинных йогуртов живых культур почти нет — ищите пометку "био" или "живые бактерии".

Исторический контекст

Понятие "пробиотики" впервые ввёл в 1953 году немецкий микробиолог Вернер Колат, а саму идею полезных бактерий ещё раньше предложил Илья Мечников. Учёный доказал, что болгарская палочка в кисломолочных продуктах продлевает жизнь и улучшает здоровье кишечника. Сегодня этот принцип лег в основу множества диет и программ по восстановлению микрофлоры.

Три интересных факта

  1. В кишечнике человека живёт до 2 кг бактерий - больше, чем вес мозга.

  2. У каждого человека микробиом уникален, как отпечаток пальца.

  3. Настроение напрямую связано с кишечником: более 90% серотонина вырабатывается именно там.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи центра медицины катастроф спасли мужчину с компрессионным переломом позвоночника сегодня в 9:47
Спасение с неба: врачи Владивостока эвакуировали пациента с переломом позвоночника вертолётом

Медики Владивостока провели сложную операцию и эвакуацию пациента с переломом позвоночника из Дальнереченска. Вертолёт Ми-8, реанимобиль и профессионализм спасли жизнь мужчине.

Читать полностью » Клубника укрепляет сосуды и замедляет старение, но требует осторожности — Александра Разаренова сегодня в 9:47
Ягода — как характер: клубника и лечит, и кусается одновременно

Диетолог рассказала, чем полезна клубника и кому стоит быть осторожнее: антоцианы защищают сердце и клетки, но при болезнях желудка или почек ягоду лучше ограничить.

Читать полностью » Врач Болибок: лучшая защита от аллергии на питомцев — устранение источника аллергенов сегодня в 9:33
Вакцины от кошек не существует: врачи объяснили, почему аллергию на животных пока нельзя победить

Аллергия на кошек и собак пока не лечится. Иммунолог рассказал, как снизить симптомы, чем опасно злоупотреблять антигистаминными и какие приборы помогают очистить воздух.

Читать полностью » Педиатр Алиса Ибрагимова объяснила, почему народные методы не заменяют лечение простуды сегодня в 9:19
Чай с малиной не всегда спасает: врачи рассказали, какие народные методы при простуде опасны

Чай с мёдом, ингаляции и компрессы помогают при простуде, но не всегда безопасны. Врач рассказала, какие народные методы действительно работают, а какие могут навредить.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин предупредил об опасности моды на удаление рёбер ради узкой талии сегодня в 8:54
Минус рёбра, плюс риск: врачи предупредили о смертельно опасной моде

Новый тренд на экстремально узкую талию побуждает женщин ломать и удалять рёбра. Врач объяснил, чем опасны такие операции и почему они лишают организм естественной защиты.

Читать полностью » Комары не переносят ВИЧ, но опасны инфекциями при расчесывании укусов — Михаил Воробьёв сегодня в 8:47
Комары не пьют кровь дважды: почему они не могут передать ВИЧ, даже если очень захотят

Нашествие комаров напугало жителей Оренбургской области, но учёные заверили — бояться нечего. Почему эти насекомые не могут передавать ВИЧ и как защититься от их укусов.

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, чем базилик действительно полезен и где преувеличивают его свойства сегодня в 8:24
Зелёный или фиолетовый? Какой базилик действительно полезнее для здоровья

Базилик полезен для сердца и пищеварения, но не является афродизиаком. Врач рассказала, чем отличаются фиолетовые и зелёные сорта и как правильно использовать эту "царскую траву".

Читать полностью » Эдуард Гинин: утренние часы донорства обеспечивают качество и безопасность крови сегодня в 8:16
Почему доноров принимают только утром: врачи объяснили скрытую логику графика станций крови

Почему доноров принимают только до обеда и не работают по выходным? Врач объяснил, как биоритмы и питание влияют на качество крови и почему утро — лучшее время для донации.

Читать полностью »

Новости
Еда
Гуляш из говядины при тушении с томатной пастой и мукой приобретает насыщенный вкус
Еда
Антрекот из говядины по методу французских поваров сохраняет сочность при жарке
Садоводство
Прививка деревьев весной помогает повысить урожай и омолодить сад — специалисты
Дом
Эксперты назвали актуальные ткани, цвета и принты для интерьера в 2025 году
Питомцы
Мейн-кун, бенгал и рэгдолл вошли в список самых харизматичных пород кошек
Технологии
Samsung признала проект Galaxy S25 Edge коммерчески неудачным и прекратила серию
Красота и здоровье
Врач из Пушкинской больницы рассказал, как наушники разрушают слух при ежедневном использовании
Спорт и фитнес
4 эффективных упражнения для быстрого результата: тренировка для всего тела дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet