Внутри нас живёт два килограмма жизни: как подружиться со своей микрофлорой и перестать страдать от вздутия

Здоровый кишечник — это не только хорошее пищеварение, но и крепкий иммунитет, красивая кожа и стабильное настроение. Всё это во многом зависит от микрофлоры — миллиарда полезных микроорганизмов, живущих внутри нас. Однако неправильное питание, стресс, антибиотики и малоподвижный образ жизни легко нарушают этот хрупкий баланс. О том, как его восстановить и чем отличаются пробиотики от пребиотиков, рассказала диетолог София Кованова.

Пробиотики, пребиотики и метабиотики: в чём разница

"Пробиотики — это то, что заселяет нашу микрофлору. Пребиотики — еда для микроорганизмов, которые населяют наш кишечник. Метабиотики — продукты их жизнедеятельности", — пояснила София Кованова.

Чтобы кишечник работал правильно, важно соблюдать баланс всех трёх элементов. Пробиотики без пребиотиков не приживутся, а избыток бактерий без достаточного питания может привести к вздутию и дискомфорту.

Элемент Что это такое Примеры продуктов Функция Пробиотики Живые полезные бактерии Кефир, йогурт, кимчи, квашеная капуста Восстанавливают микрофлору Пребиотики Питание для бактерий Цельнозерновые, бананы, чеснок, лук, яблоки Стимулируют рост полезных микроорганизмов Метабиотики Продукты жизнедеятельности бактерий Производятся внутри организма Поддерживают обмен веществ и иммунитет

"Бывают ситуации, когда пробиотиков избыток или есть нехватка, и тогда возникают проблемы с пищеварением. В этом случае микрофлору нужно восстанавливать", — предостерегла специалист.

Советы шаг за шагом: как наладить микрофлору

Добавьте в рацион кисломолочные продукты. Йогурт, ряженка, айран и кефир содержат живые бактерии, поддерживающие баланс флоры. Не забывайте о клетчатке. Она питает полезные бактерии и очищает кишечник. Лучше получать её из овощей, фруктов, злаков и орехов. Используйте "метод радуги”. Каждый день включайте в рацион продукты разных цветов:

красные — томаты, ягоды (антиоксиданты);

оранжевые — морковь, тыква (бета-каротин);

зелёные — брокколи, шпинат (хлорофилл);

фиолетовые — черника, свёкла (полифенолы).

Ограничьте сахар и фастфуд. Эти продукты питают патогенные бактерии и угнетают полезные. Пейте больше воды. Она помогает клетчатке работать и предотвращает запоры.

"Разнообразие питания помогает сохранить молодость кожи и обеспечивает необходимую пищу для микрофлоры", — подчеркнула диетолог.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить пробиотики курсами без коррекции питания.

Последствие: эффект кратковременный, микрофлора не восстанавливается.

Альтернатива: сочетайте добавки с натуральными источниками клетчатки.

Ошибка: полностью исключать жиры.

Последствие: нарушается усвоение витаминов A, D, E и K.

Альтернатива: используйте полезные жиры — оливковое масло, авокадо, орехи.

Ошибка: питаться однообразно.

Последствие: сокращается разнообразие бактерий в кишечнике.

Альтернатива: придерживайтесь "метода радуги" и регулярно меняйте состав рациона.

А что если микрофлора нарушена?

Если появились вздутие, нерегулярный стул, усталость или проблемы с кожей — возможно, микробиом в дисбалансе. В этом случае стоит пройти анализ на состав микрофлоры и обратиться к гастроэнтерологу. Иногда достаточно скорректировать питание, а в других случаях врач может назначить комплекс пробиотиков и ферментов.

Плюсы и минусы приёма пробиотиков

Плюсы Минусы Улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ Могут вызывать вздутие в начале приёма Повышают иммунитет и устойчивость к инфекциям Неэффективны без пребиотиков Восстанавливают флору после антибиотиков Требуют регулярного употребления Поддерживают здоровье кожи и настроение Качество зависит от производителя

FAQ

Сколько времени нужно, чтобы восстановить микрофлору?

В среднем от 3 до 8 недель — всё зависит от состояния кишечника и рациона.

Можно ли получать пробиотики только из еды?

Да, но при серьёзных нарушениях полезны аптечные добавки.

Нужны ли детям пробиотики?

Да, особенно после курса антибиотиков или кишечных инфекций, но только по назначению врача.

Помогают ли пробиотики при стрессе?

Да, исследования показывают связь между микрофлорой и уровнем тревожности.

Как понять, что микрофлора в порядке?

Регулярный стул, отсутствие вздутия и усталости, ровное настроение и хорошее состояние кожи.

Мифы и правда

Миф: пробиотики можно принимать бесконтрольно.

Правда: избыток бактерий вызывает дисбаланс и метеоризм.

Миф: клетчатка нужна только для кишечника.

Правда: она снижает уровень холестерина и улучшает обмен веществ.

Миф: йогурты из супермаркета содержат достаточно пробиотиков.

Правда: в большинстве магазинных йогуртов живых культур почти нет — ищите пометку "био" или "живые бактерии".

Исторический контекст

Понятие "пробиотики" впервые ввёл в 1953 году немецкий микробиолог Вернер Колат, а саму идею полезных бактерий ещё раньше предложил Илья Мечников. Учёный доказал, что болгарская палочка в кисломолочных продуктах продлевает жизнь и улучшает здоровье кишечника. Сегодня этот принцип лег в основу множества диет и программ по восстановлению микрофлоры.

Три интересных факта