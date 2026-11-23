Министерство транспорта РФ ожидает рост объемов пассажирских перевозок по внутренним водным путям. По словам министра транспорта РФ Дмитрия Ядрова, по итогам 2026 года пассажиропоток может достичь 36 тыс. человек, что будет выше показателя предыдущего года (33 тыс. пассажиров). Об этом глава ведомства сообщил в интервью ТАСС по завершении XX форума "Транспорт России".

В целом за 2026 год рост пассажирских перевозок на реках и озерах составил почти 9%. Основным драйвером этой динамики стали круизные, а также экскурсионно-прогулочные рейсы. В текущем навигационном периоде на 400 маршрутах были задействованы 110 круизных судов.

Вместе с развитием пассажирского сегмента Минтранс фокусируется на повышении общей эффективности использования водной транспортной сети. В приоритете ведомства — устранение лимитирующих участков путей и оптимизация распределения грузопотоков между различными видами транспорта.

Техническая поддержка судоходства в 2026 году была сосредоточена на поддержании гарантированных габаритов судовых ходов. Для проведения дноуглубительных работ было задействовано 67 земснарядов, которые с начала навигации извлекли более 10,4 млн куб. м грунта.