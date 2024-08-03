Мужчина чтобы успеть на самолёт во Внуково прошел к нему по взлётным полосам

В аэропорту Внуково пассажир, летевший транзитом, проявил недюжинную находчивость и успел на свой следующий рейс, несмотря на серьезное опоздание. Ему пришлось игнорировать терминал и направиться к самолёту напрямую, — передаёт телеграм-канал Baza.
Мужчина совершал перелет из Самары в Пермь с часовой пересадкой в Москве. Однако, из-за задержки вылета из Самары, он прибыл в столицу на 40 минут позже запланированного времени. В такой ситуации стандартная процедура пересадки была невозможна: пассажир не успевал пройти все необходимые формальности и добраться до нужного выхода на посадку.
Однако, вместо того чтобы смириться с неизбежным, мужчина решил действовать нестандартно. Выйдя из самолета, он не стал дожидаться автобуса, а осмотрелся по сторонам. В ста метрах от него стоял другой самолет авиакомпании "Победа", который как раз принимал пассажиров. Уточнив у одного из пассажиров пункт назначения и убедившись, что это рейс в Пермь, мужчина направился к самолету и успешно занял свое место.
Уже находясь в салоне, он получил звонок от представителей авиакомпании с требованием явиться в офис для переоформления билета. Пассажир сообщил, что уже находится на борту нужного ему рейса и готов к вылету.
По прибытии в Пермь пассажира встретили сотрудники полиции. За нарушение правил транспортной безопасности на него был наложен административный штраф, после чего его отпустили.
Фото: From Wikimedia Commons/ Mike1979 Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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