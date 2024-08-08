В Кемеровской области подросток убил и расчленил свою 74-летнюю бабушку

В Кемеровской области подросток убил свою бабушку, а затем разбросал части её тела. По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по региону подростка поместили под стражу.



В пятницу, в Беловский отдел полиции поступил звонок от женщины, которая сообщила о пропаже 74-летней матери. Во время поиска пенсионерки, сотрудники отдела полиции обнаружили в местном водохранилище и мусорном баке части тела пропавшей пенсионерки.

Первым подозреваемым оказался внук убитой, который расскаялся в содеянном и поведал следствию детали произошедшего. Оказалось, что в ночь со 2 на 3 августа у них состоялась ссора во время которой он убил её, а тело расчленил и разбросал в округе.

В отношении подростка вобуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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