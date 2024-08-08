В Кемеровской области подросток убил и расчленил свою 74-летнюю бабушку

В Кемеровской области подросток убил свою бабушку, а затем разбросал части её тела. По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по региону подростка поместили под стражу.
В пятницу, в Беловский отдел полиции поступил звонок от женщины, которая сообщила о пропаже 74-летней матери. Во время поиска пенсионерки, сотрудники отдела полиции обнаружили в местном водохранилище и мусорном баке части тела пропавшей пенсионерки.
Первым подозреваемым оказался внук убитой, который расскаялся в содеянном и поведал следствию детали произошедшего. Оказалось, что в ночь со 2 на 3 августа у них состоялась ссора во время которой он убил её, а тело расчленил и разбросал в округе.
В отношении подростка вобуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Фото: commons.wikimedia.org
Президент Мексики пообещал Путину не арестовывать при визите
Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что власти страны не планируют арестовывать российского лидера Владимира Путина, если тот посетит церемонию инаугурации нового главы государства Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщает El Universal.
Шведский спортсмен отказался от гонки из-за качества воды в Сене
Виктор Йоханссон, шведский спортсмен, уже выступивший на Олимпийских играх в Париже в соревнованиях по плаванию в бассейне, принял решение не участвовать в марафонском заплыве на реке Сена. Причиной отказа стали рекомендации врача, обеспокоенного качеством воды в реке.
Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.
Путин упростил получение ВНЖ для участников программы переселения
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий процесс получения вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, участвующих в государственной программе по добровольному переселению.