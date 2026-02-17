Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Умственная усталость
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:13

Брокколи против рассеянности: эти продукты помогают мозгу взбодриться

Жирная рыба, ягоды и даже темный шоколад способны поддержать работу мозга и улучшить концентрацию внимания, отметила нутрициолог, диетолог, специалист в области пищевого поведения Ольга Ромашина. О продуктах, которые помогают сосредоточиться и поддержать когнитивные функции организма, эксперт рассказала NewsInfo.

Ромашина пояснила, что для улучшения концентрации важно включать в рацион продукты, питающие мозг и поддерживающие его работу.

"К таким продуктам относятся жирная рыба, например, лосось, богатая Омега-3 кислотами, и ягоды, особенно черника, в ней высокое содержание антиоксидантов. Орехи, семена и темный шоколад помогают за счет витамина Е и флавоноидов улучшить кровоснабжение мозга", — рассказала диетолог.

Специалист обратила внимание на роль яиц как источника холина, а также зеленых овощах, включая шпинат и брокколи. По ее словам, важно не забывать и о правильном питьевом режиме.

"Из напитков лучше всего подходит чистая вода для гидратации, а также кофе или зеленый чай в умеренных дозах для временного бодрящего эффекта", — говорит эксперт.

Кроме того, Ромашина напомнила о значении достаточного времени сна и общего баланса питания для сохранения концентрации внимания.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

