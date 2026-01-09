Демонтаж начался — и вмешался Бастрыкин: снос исторического здания в Петербурге вышел на федеральный уровень

Ситуация вокруг сноса одного из знаковых научных зданий Петербурга вышла на федеральный уровень после общественного резонанса и обращений в правоохранительные органы. История, тянущаяся несколько лет, получила новое развитие на фоне начавшихся работ по демонтажу. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Поручение главы СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского главка ведомства представить подробный доклад по ситуации со сносом здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Речь идёт о проверке всех обстоятельств, связанных с началом демонтажных работ.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Иванову Д. А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего", — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Поводом для реакции стали многочисленные обращения и обсуждения в социальных сетях.

Реакция КГИОП и правовой статус здания

В четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) обратился в полицию в связи с началом демонтажа здания ВНИИБ. В ведомстве напомнили, что ещё 1 апреля 2021 года было отказано во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Однако 22 декабря 2025 года в КГИОП поступило новое заявление о включении здания в реестр. На период рассмотрения такого обращения объект автоматически получает статус здания, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Проверки и возможные нарушения

Следственный комитет напомнил, что ранее по ситуации вокруг здания уже проводилась проверка. Она была инициирована в июне 2023 года и касалась сразу нескольких статей Уголовного кодекса РФ, включая фальсификацию доказательств, дачу заведомо ложных показаний, неисполнение судебных решений и превышение должностных полномочий.

История объекта

Ранее в информационном центре СК РФ сообщали, что у земельного участка, на котором расположено здание ВНИИБ, есть застройщик. Он располагает разрешением на строительство многоквартирного жилого дома, действующим до конца 2027 года, а также необходимыми ордерами на демонтаж и установку ограждений.

Здание ВНИИБ было построено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой. Институт, для нужд которого возводился объект, прекратил работу в 2017 году. С этого момента судьба здания неоднократно становилась предметом споров между застройщиками, властями и градозащитным сообществом.