Вне привычных рамок: норвежский посол оценил Москву как город с уровнем жизни, о котором раньше не говорили
Бывший посол Норвегии в России Роберт Квиле высоко оценил качество жизни в Москве, отметив отличное состояние инфраструктуры и высокий уровень городской жизни. Об этом он рассказал в интервью журналу Forsvarets forum, слова которого приводит ТАСС.
"Дороги и тротуары содержатся в неплохом состоянии, парки хорошо ухожены, а город заполнен отличными ресторанами. Они загружены, так что лучше бронировать столик заранее", — отметил Квиле.
Автомобильный парк Москвы
Также экс-посол отметил, что автомобильный парк москвичей отличается от того, что можно наблюдать в Норвегии. По его словам, в Москве встречаются "роскошные автомобили, которых мы никогда не видим в Норвегии".
Такое внимание к состоянию городской инфраструктуры и уровня жизни в столице России подчеркивает изменения, которые произошли в Москве за последние годы и высокую оценку города со стороны иностранных дипломатов.
