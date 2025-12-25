Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia is licensed under CC BY-SA 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:08

Вне привычных рамок: норвежский посол оценил Москву как город с уровнем жизни, о котором раньше не говорили

Бывший посол Норвегии высоко оценил жизнь в Москве – ТАСС

Бывший посол Норвегии в России Роберт Квиле высоко оценил качество жизни в Москве, отметив отличное состояние инфраструктуры и высокий уровень городской жизни. Об этом он рассказал в интервью журналу Forsvarets forum, слова которого приводит ТАСС.

"Дороги и тротуары содержатся в неплохом состоянии, парки хорошо ухожены, а город заполнен отличными ресторанами. Они загружены, так что лучше бронировать столик заранее", — отметил Квиле.

Автомобильный парк Москвы

Также экс-посол отметил, что автомобильный парк москвичей отличается от того, что можно наблюдать в Норвегии. По его словам, в Москве встречаются "роскошные автомобили, которых мы никогда не видим в Норвегии".

Такое внимание к состоянию городской инфраструктуры и уровня жизни в столице России подчеркивает изменения, которые произошли в Москве за последние годы и высокую оценку города со стороны иностранных дипломатов.

