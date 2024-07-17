Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) сообщает об успешном подтверждении морской версии зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2КМ" на практике. Испытания данной модификации проходят с положительными результатами.
Разработка перспективного корабельного ЗРК малой дальности (МД) осуществляется Ижевским электромеханическим заводом "Купол", входящим в концерн ВКО "Алмаз-Антей", в инициативном порядке. Проект уже прошел ряд важных этапов.
Согласно публикации АЦ ВКО в журнале "Национальная оборона", комиссия по проведению стрельбовых испытаний комплекса с палубы фрегата "Адмирал Григорович", назначенная главнокомандующим ВМФ, рекомендовала использовать ЗРК "Тор-М2КМ" для организации противовоздушной обороны (ПВО) ключевых объектов ВМФ и усиления ПВО эксплуатируемых кораблей.
В 2015 году были проведены испытания ЗРК "Тор-М2У" по обнаружению и поражению целей над морем с береговой линии, которые завершились успешно. В 2016 году автономный боевой модуль "Тор-М2КМ", установленный на палубе фрегата "Адмирал Григорович", успешно функционировал в открытом море при движении корабля со скоростью 8 узлов, перехватив две мишени: высокоскоростную и имитирующую ракету "Гарпун", летящую на сверхмалой высоте.
По итогам испытаний 2016 года было рекомендовано доработать программное обеспечение комплекса для его применения в корабельных условиях. Обновленное ПО прошло проверку в мае 2019 года на берегу Воткинского водохранилища, где комплекс успешно обнаружил и условно поразил мишени, летящие на сверхмалой высоте над водой.
АЦ ВКО отмечает, что для строящихся и модернизируемых кораблей флота более актуальным является создание ЗРК МД, изначально интегрированного в корпусные конструкции корабля, а не размещение сухопутного ЗРК на палубе.
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