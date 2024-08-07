В Баренцевом море прошли учения ВМФ, нацеленные на обеспечение защиты интересов РФ в Арктике

В восточных районах Баренцева моря корабли арктической группировки Северного флота провели масштабное учение по противолодочной обороне. Это мероприятие было проведено в районах, прилегающих к трассе Северного морского пути, сообщила пресс-служба СФ.

В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" отработал комплекс мероприятий по обнаружению и слежению за подводными лодками. Были также отработаны приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Особенностью учения стало применение противолодочной авиации с палубы большого противолодочного корабля в тесном взаимодействии с корабельными противолодочными комплексами в арктических широтах. В ходе учения экипаж противолодочного вертолета Ка-27 осуществлял поиск подводных объектов с помощью гидроакустических буев и опускаемой гидроакустической станции.

Арктическая группировка Северного флота, в состав которой входят большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов", осуществляет поход под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Этот поход является частью комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов РФ в Арктике. Планируется, что он продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, включая районы трассы Северного морского пути.

Целью этого похода является демонстрация способности России обеспечивать свою безопасность и защищать свои интересы в Арктике. Это мероприятие также направлено на укрепление позиций России в регионе и на развитие сотрудничества с другими странами в области арктической безопасности.

Фото: From Wikimedia Commons/ Allied Joint Force Command Brunssum (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)