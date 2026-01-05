Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
онкобольной рак больница
онкобольной рак больница
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:04

Вместо ожидания — быстрый результат: российская тест-система для выявления рака выходит на финальную стадию

ДВФУ разработал тест для экспресс-диагностики рака на морских ферментах — ТАСС

Новая отечественная разработка может ускорить диагностику онкологических заболеваний за счёт экспресс-определения маркеров болезни на основе ферментов морских микроорганизмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Передовой инженерной школы ДВФУ Людмилу Текутьеву.

По её словам, учёные работают над созданием ферментной тест-системы, которая позволит быстро выявлять признаки рака и сократить время между обращением пациента и получением первичных результатов.

Проект находится на стадии доклинических испытаний, а завершить их исследователи рассчитывают в течение двух лет. Команда уже подготовила ключевой технологический фундамент — от поиска исходного биоматериала до производства ферментов в биореакторах — и перешла к разработке самой тест-системы.

Морские микроорганизмы как основа для экспресс-диагностики

В ДВФУ сообщили, что специалисты нашли уникальные морские микроорганизмы, которые, по оценке исследователей, хорошо подходят для быстрой диагностики онкологических заболеваний. На их основе создаётся ферментная тест-система, рассчитанная на экспресс-определение признаков рака. В проекте используются ферменты, которые можно синтезировать в лабораторных условиях, что делает возможным дальнейшее масштабирование технологии.

По словам Текутьевой, разработка ориентирована именно на ускорение диагностики. Это значит, что тест-система должна позволить оперативно определить наличие заболевания и тем самым помочь быстрее принять решения о дальнейших обследованиях и терапии.

Доклинические испытания и сроки завершения работ

На текущем этапе проходят доклинические испытания, которые учёные планируют завершить в течение двух лет. В рамках этого этапа исследователи проверяют работоспособность подхода и оценивают безопасность и эффективность технологии до её возможного применения в клинической практике. Текутьева подчеркнула, что команда находится в активной фазе тестирования, а проект последовательно движется к созданию полноценного диагностического инструмента.

При этом директор школы отметила, что значительная часть технологической работы уже выполнена. В частности, специалисты разработали подход к синтезу ферментов в биореакторах — это позволяет получать нужные вещества в контролируемых условиях и обеспечивает основу для будущего производства.

Производственный цикл и переход к созданию тест-системы

По словам Текутьевой, на базе уже выполненных исследований формируется полный производственный цикл. В него входят выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. Такой подход означает, что разработка предполагает не только научную составляющую, но и подготовку к технологическому воспроизводству, что критично для дальнейшего внедрения.

"На базе этих исследований создается полный производственный цикл: выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. В настоящее время работа перешла к этапу создания самой тест-системы", — добавила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

Теперь, как следует из её слов, исследователи перешли к этапу разработки непосредственно тест-системы, которая будет использовать ферментную основу для экспресс-определения онкологических заболеваний. Подробности принципа работы и формата будущего теста в сообщении не уточняются.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Холод в палатах детской больницы во Владивостоке вызвал проверку Минздрава — PrimaMedia 02.01.2026 в 9:14
Лечение на холоде: родители забили тревогу из-за условий в детском стационаре

Родители пожаловались на холод в детской больнице Владивостока, где лечат пневмонию и бронхиты. Минздрав края взял ситуацию под контроль.

Читать полностью » Запуск горнолыжного курорта в Арсеньеве прошёл с перебоями в сервисе — PrimaMedia 02.01.2026 в 9:14
Трассы открыты, настроение скользит: первые дни курорта пошли не по плану

Запуск обновлённого курорта в Арсеньеве начался с очередей и проблем — туристы остались без проката и с трудным подъездом.

Читать полностью » В Якутске двое детей отравились угарным газом в гараже — ТАСС 02.01.2026 в 5:53
Один заведённый мотор — и последствия, о которых обычно вспоминают слишком поздно

В Якутске двое детей попали в больницу после игры в гараже с заведённым автомобилем. Прокуратура начала проверку.

Читать полностью » В Хабаровском крае добыча угля превысила 10 млн тонн — ДВ-РОСС 01.01.2026 в 11:31
Десять миллионов — не предел: угольная машина региона вышла за привычные рамки

Угледобыча в Хабаровском крае вышла за пределы прошлогодних показателей: "Ургалуголь" уже превысил 10 млн тонн и близок к выполнению годового плана.

Читать полностью » Страховые пенсии в России вырастут на 7,6% с 1 января 2026 года — DEITA.RU 01.01.2026 в 11:31
Индексация объявлена, но деньги разнесли по календарю: что это значит для пенсионеров

В 2026 году пенсии повысят в несколько этапов: индексации затронут страховые, социальные и военные выплаты, но сроки и проценты будут разными.

Читать полностью » Проезд в пригородных электричках Приморья подорожает с 1 января 2026 года — PrimaMedia 01.01.2026 в 11:31
Ездили как обычно — платить придётся иначе: с января транспорт удивит цифрами

С 2026 года поездки на электричках в Приморье подорожают: власти утвердили новые тарифы для ключевых маршрутов и экспрессов.

Читать полностью » В первые часы Нового года в Приморье родились четыре ребёнка - ТАСС 01.01.2026 в 9:39
Праздник только начался — а в роддомах уже было не до тостов

Встречаем 2026 год в Приморье с пополнением! Новорожденные богатыри появились на свет в первые минуты нового года, принеся радость и надежду.

Читать полностью » Лавиноопасную обстановку ввели в семи районах Сахалинской области - ДВ-РОСС 01.01.2026 в 9:24
Снега стало больше, устойчивости — меньше: регион входит в рискованный режим

В начале января сразу семь районов Сахалинской области попадут в зону лавинной опасности. Прогноз затрагивает города, сёла и ключевые транспортные участки.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Стамбул возглавил рейтинг зарубежных направлений у россиян на Новый год — OneTwoTrip
Красота и здоровье
Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости
Мир
Трамп назвал Маска хорошим парнем и отметил его лучшие побуждения — РИА Новости
Туризм
На пункте Маньчжурия возникли задержки по техническим причинам — Генконсульство РФ
Общество
ЦБ сообщил о замедлении роста реальных окладов в России в 2025 году — РИА Новости
Россия
В 2025 году суды РФ вынесли рекордные 100 пожизненных приговоров — ТАСС
Авто и мото
Новосибирская область стала лидером по стоимости ОСАГО в 2025 году — данные "Сравни"
Россия
В России планируют ввести льготные тарифы на такси для многодетных семей — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet