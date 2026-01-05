Вместо ожидания — быстрый результат: российская тест-система для выявления рака выходит на финальную стадию

Новая отечественная разработка может ускорить диагностику онкологических заболеваний за счёт экспресс-определения маркеров болезни на основе ферментов морских микроорганизмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Передовой инженерной школы ДВФУ Людмилу Текутьеву.

По её словам, учёные работают над созданием ферментной тест-системы, которая позволит быстро выявлять признаки рака и сократить время между обращением пациента и получением первичных результатов.

Проект находится на стадии доклинических испытаний, а завершить их исследователи рассчитывают в течение двух лет. Команда уже подготовила ключевой технологический фундамент — от поиска исходного биоматериала до производства ферментов в биореакторах — и перешла к разработке самой тест-системы.

Морские микроорганизмы как основа для экспресс-диагностики

В ДВФУ сообщили, что специалисты нашли уникальные морские микроорганизмы, которые, по оценке исследователей, хорошо подходят для быстрой диагностики онкологических заболеваний. На их основе создаётся ферментная тест-система, рассчитанная на экспресс-определение признаков рака. В проекте используются ферменты, которые можно синтезировать в лабораторных условиях, что делает возможным дальнейшее масштабирование технологии.

По словам Текутьевой, разработка ориентирована именно на ускорение диагностики. Это значит, что тест-система должна позволить оперативно определить наличие заболевания и тем самым помочь быстрее принять решения о дальнейших обследованиях и терапии.

Доклинические испытания и сроки завершения работ

На текущем этапе проходят доклинические испытания, которые учёные планируют завершить в течение двух лет. В рамках этого этапа исследователи проверяют работоспособность подхода и оценивают безопасность и эффективность технологии до её возможного применения в клинической практике. Текутьева подчеркнула, что команда находится в активной фазе тестирования, а проект последовательно движется к созданию полноценного диагностического инструмента.

При этом директор школы отметила, что значительная часть технологической работы уже выполнена. В частности, специалисты разработали подход к синтезу ферментов в биореакторах — это позволяет получать нужные вещества в контролируемых условиях и обеспечивает основу для будущего производства.

Производственный цикл и переход к созданию тест-системы

По словам Текутьевой, на базе уже выполненных исследований формируется полный производственный цикл. В него входят выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. Такой подход означает, что разработка предполагает не только научную составляющую, но и подготовку к технологическому воспроизводству, что критично для дальнейшего внедрения.

"На базе этих исследований создается полный производственный цикл: выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. В настоящее время работа перешла к этапу создания самой тест-системы", — добавила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

Теперь, как следует из её слов, исследователи перешли к этапу разработки непосредственно тест-системы, которая будет использовать ферментную основу для экспресс-определения онкологических заболеваний. Подробности принципа работы и формата будущего теста в сообщении не уточняются.