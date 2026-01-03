Вмешательство выглядит привычной схемой — но каждый раз ведёт к эскалации: в России осудили операцию США в Каракасе

Военная операция США против Каракаса вызвала резкую реакцию в России. В Москве настаивают, что Вашингтон должен действовать иначе и отказаться от силового сценария.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, который раскритиковал действия американской стороны и призвал президента США Дональда Трампа к последовательности во внешней политике.

По оценке политика, Венесуэла не представляет угрозы для Америки, а противоречия можно решать дипломатическим путём.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о взрывах в Каракасе и введении режима чрезвычайного положения. Миронов связал происходящее с устойчивой линией США на вмешательство во внутренние дела других государств и попытки смены власти в неугодных странах.

Призыв к отказу от новых войн

Миронов подчеркнул, что Трамп должен придерживаться курса на завершение конфликтов, а не создавать новые. По его словам, Венесуэла не угрожает США, поэтому силовые меры он считает неоправданными и опасными.

"Призываю Дональда Трампа быть последовательным в стремлении заканчивать, а не начинать новые войны. Венесуэла не угрожает США, и все проблемы в двусторонних отношениях можно и нужно решить мирным путем", — сказал политик.

Он также отметил, что любые противоречия в двусторонних отношениях, по его мнению, имеют возможность быть урегулированными без применения силы. В этом контексте Миронов поставил под сомнение необходимость военной операции и заявил, что подобные действия ведут к эскалации.

Сравнение с ситуацией вокруг Ирана

По словам Миронова, события в Венесуэле напоминают подход США к Ирану, где, как он утверждает, Вашингтон годами пытается сменить власть. Он также заявил, что в рамках этой политики США ликвидировали "многих высокопоставленных чиновников, военных и ученых".

Политик сделал акцент на том, что, по его оценке, подобные действия укладываются в одну логику давления и вмешательства. Он счёл происходящее подтверждением того, что США продолжают действовать силовыми методами, добиваясь политических целей за пределами своей территории.

Оценка ударов и политические обвинения

Миронов заявил, что США наносят удары по "суверенной стране" и пытаются свергнуть "законно избранное правительство". В его комментарии также прозвучала политическая оценка действий Вашингтона в отношении Украины: он отметил, что США, по его словам, одновременно принимают у себя "нелегитимного украинского диктатора" и "главаря террористического режима".

Эти формулировки стали частью его критики американской внешней политики. Миронов увязал ситуацию вокруг Венесуэлы с более широкой линией Вашингтона, которую он описал как вмешательство в дела других государств и поддержку политических сил, которые считает нелегитимными.