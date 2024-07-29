Правительство Венесуэлы сообщило о вмешательстве некоторых стран в процедуру избрания нового главы государства и в право нации на создание собственной национальной государственности. Об этом информирует РИА Новости.

Венесуэла заблаговременно сообщает о вмешательстве в процесс избрания, в право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования и на суверенитет страны со стороны некоторых государств.

День назад Коста-Рика, находящаяся в Центральной Америке на узком перешейке между Панамой и Никарагуа, Республика Эквадор, Восточная Республика Уругвай, Аргентина и некоторые другие страны выступили с заявлением, в котором настояли на том, чтобы Венесуэла произвела прозрачный подсчёт голосов под наблюдением специалистов.

В Венесуэле такие заявления восприняли как искажение права населения на их собственный выбор. В стране также добавили, что на процедуре избрания всё подчинялось закону.

После того как выборы были официально закончены, штаб действующего главы Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, который хочет избраться на новый президентский срок, сообщил о его победе. Было также заявлено, что ещё необходимо получить официальные результаты.

Фото: Flickr / Senado Federal (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)